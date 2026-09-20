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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

افزایش گشت‌های پلیس اطراف مدارس و دانشگاه‌های استان سمنان در دستور کار

افزایش گشت‌های پلیس اطراف مدارس و دانشگاه‌های استان سمنان در دستور کار

سمنان- معاون استاندار سمنان از تشدید گشت‌زنی و نظارت پیرامون مدارس و دانشگاه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی در استان خبر داد و گفت: هدف طرح برخورد جدی با فروشندگان مواد مخدر در این اماکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در محل استانداری با اشاره به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵ و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این برنامه‌ها ابلاغ شده و می‌بایست دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیرانه و نظارتی خود را با جدیت دنبال کنند.

وی با تأکید بر اجرای طرح پاکسازی و ارتقای امنیت پیرامون محیط‌های آموزشی افزود: افزایش گشت‌زنی نیروی انتظامی در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها، به‌ویژه در ساعات تعطیلی مراکز آموزشی، باید در دستور کار قرار گیرد و حضور میدانی دستگاه‌های مسئول در این محدوده‌ها تقویت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین بر تشدید نظارت بر واحدهای صنفی و مراکز فعال در اطراف محیط‌های آموزشی تأکید کرد و ادامه داد: فعالیت عطاری‌ها و سایر مراکز مرتبط در پیرامون مدارس و دانشگاه‌ها باید با دقت بیشتری مورد نظارت قرار گیرد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.

آقا براری اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را یکی دیگر از محورهای مهم اقدامات پیشگیرانه دانست و بیان کرد: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، محتوای اطلاع‌رسانی درباره عواقب مصرف مواد مخدر و مجازات‌های مرتبط با خرید و فروش این مواد در محیط‌های آموزشی و پیرامون آن‌ها نصب و منتشر شود.

وی با تأکید بر برخورد جدی با فروشندگان مواد مخدر افزود: دستگیری و جمع‌آوری فروشندگان و عوامل مرتبط با توزیع مواد مخدر، به‌ویژه در محدوده دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های انتظامی و قضایی هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشند.

معاون استاندار سمنان همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروهای بسیج در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: از این ظرفیت برای شناسایی فروشندگان مواد مخدر، معرفی آنان به مراجع انتظامی و قضایی و مشارکت در گشت‌زنی پیرامون محیط‌های آموزشی استفاده شود.

آقا براری در ادامه درباره مسائل مرتبط با دانشجویان اتباع خارجی نیز خاطر نشان کرد: موضوعات مربوط به این دانشجویان در کمیسیون دانشجویی و شورای تأمین استان مطرح شده و برنامه‌ها و تصمیمات مورد نیاز با حضور مسئولان وزارت علوم و وزارت اطلاعات اتخاذ شده است.

وی همچنین بر ضرورت توجه مدیران مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد و افزود: مسئولان مراکز آموزشی باید در زمینه ورود و خروج و رعایت ضوابط مربوط، دقت و نظارت لازم را داشته باشند و از ظرفیت قرارگاه‌های اجتماعی محله‌محور نیز برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر استفاده کنند.

کد مطلب 6952828

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