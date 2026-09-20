به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در محل استانداری با اشاره به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵ و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این برنامه‌ها ابلاغ شده و می‌بایست دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیرانه و نظارتی خود را با جدیت دنبال کنند.

وی با تأکید بر اجرای طرح پاکسازی و ارتقای امنیت پیرامون محیط‌های آموزشی افزود: افزایش گشت‌زنی نیروی انتظامی در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها، به‌ویژه در ساعات تعطیلی مراکز آموزشی، باید در دستور کار قرار گیرد و حضور میدانی دستگاه‌های مسئول در این محدوده‌ها تقویت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین بر تشدید نظارت بر واحدهای صنفی و مراکز فعال در اطراف محیط‌های آموزشی تأکید کرد و ادامه داد: فعالیت عطاری‌ها و سایر مراکز مرتبط در پیرامون مدارس و دانشگاه‌ها باید با دقت بیشتری مورد نظارت قرار گیرد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.

آقا براری اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را یکی دیگر از محورهای مهم اقدامات پیشگیرانه دانست و بیان کرد: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، محتوای اطلاع‌رسانی درباره عواقب مصرف مواد مخدر و مجازات‌های مرتبط با خرید و فروش این مواد در محیط‌های آموزشی و پیرامون آن‌ها نصب و منتشر شود.

وی با تأکید بر برخورد جدی با فروشندگان مواد مخدر افزود: دستگیری و جمع‌آوری فروشندگان و عوامل مرتبط با توزیع مواد مخدر، به‌ویژه در محدوده دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های انتظامی و قضایی هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشند.

معاون استاندار سمنان همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروهای بسیج در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: از این ظرفیت برای شناسایی فروشندگان مواد مخدر، معرفی آنان به مراجع انتظامی و قضایی و مشارکت در گشت‌زنی پیرامون محیط‌های آموزشی استفاده شود.

آقا براری در ادامه درباره مسائل مرتبط با دانشجویان اتباع خارجی نیز خاطر نشان کرد: موضوعات مربوط به این دانشجویان در کمیسیون دانشجویی و شورای تأمین استان مطرح شده و برنامه‌ها و تصمیمات مورد نیاز با حضور مسئولان وزارت علوم و وزارت اطلاعات اتخاذ شده است.

وی همچنین بر ضرورت توجه مدیران مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد و افزود: مسئولان مراکز آموزشی باید در زمینه ورود و خروج و رعایت ضوابط مربوط، دقت و نظارت لازم را داشته باشند و از ظرفیت قرارگاه‌های اجتماعی محله‌محور نیز برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر استفاده کنند.