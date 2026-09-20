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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

کشف ۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در شاهرود؛ ۲ کامیونت توقیف شد

کشف ۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در شاهرود؛ ۲ کامیونت توقیف شد

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف انواع کالای قاچاق خارجی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در شاهرود خبر داد و گفت: در این راستا دو کامیونت عبوری توقیف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان اظهار داشت: محورهای مواصلاتی استان در تیر رس ماموران برای پیشگیری از ورود و خروج انواع مصادیق قاچاق قرار دارد.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی یکی از پاسگاه‌های ایست و کنترل پلیس شهرستان شاهرود، در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا، به ۲ دستگاه کامیونت در محور مشهد به سمت پایتخت مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به متوقف کردن خودروها و بازرسی از آن ها، توضیح داد: انواع کالای قاچاق خارجی از جمله لوازم خانگی و خوراکی‌های غیرمجاز کشف و ضبط شد.

حسینی با اشاره به ارزش‌گذاری کالاهای کشف‌شده توسط کارشناسان، بیان کرد: ارزش اقلام قاچاق کشف‌شده ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفتند.

کد مطلب 6952840

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