کشف ۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در شاهرود؛ ۲ کامیونت توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان اظهار داشت: محورهای مواصلاتی استان در تیر رس ماموران برای پیشگیری از ورود و خروج انواع مصادیق قاچاق قرار دارد.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی یکی از پاسگاه‌های ایست و کنترل پلیس شهرستان شاهرود، در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا، به ۲ دستگاه کامیونت در محور مشهد به سمت پایتخت مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به متوقف کردن خودروها و بازرسی از آن ها، توضیح داد: انواع کالای قاچاق خارجی از جمله لوازم خانگی و خوراکی‌های غیرمجاز کشف و ضبط شد.

حسینی با اشاره به ارزش‌گذاری کالاهای کشف‌شده توسط کارشناسان، بیان کرد: ارزش اقلام قاچاق کشف‌شده ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفتند.