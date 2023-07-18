۷ ماهواره به مدار زمین پرتاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در این عملیات موشک الکترون ۷ ماهواره کوچک را از مقر پرتاب شرکت در نیوزلند در ساعت ۱:۲۷ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ به مدار زمین برد. عملیات مذکور به دلیل آب وهوای نامساعد چند روز به تأخیر افتاده بود.

مأموریت مذکور سی ونهمین عملیات راکت لب به حساب می‌آید که ۱۷ دقیقه پس از پرتاب، بوستر اول موشک همراه چتر نجات در اقیانوس آرام فرود آمد.

شرکت هوافضای مذکور بوستر را با استفاده از یک کشتی یافت و آن را برای تحلیل و بررسی به خشکی برد. این عملیات بخشی از تلاش شرکت برای استفاده دوباره از بوستر است و در حقیقت موشک عملکردی مانند فالکون ۹ اسپیس ایکس دارد. البته تمایزهایی بین استراتژی‌های بازیافت بوستر فالکون ۹ و الکترون وجود دارد.

فالکون ۹ چنان قدرتمند است که بوستر آن به طور عمودی فرود بیاید اما الکترون کوچک‌تر از آن است که سوخت کافی برای چنین عملیاتی داشته باشد و به همین دلیل از چتر نجات استفاده می‌کند.