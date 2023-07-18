۵ هکتار از مراتع لنجان در آتش سوخت

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی در مراتع شهرستان لنجان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۶ روز گذشته به مراکز امدادی اعلام شده است.

وی افزود: این آتش سوزی در مراتع کنه قره روستای چم یوسفعلی شهرستان لنجان رخ داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این آتش سوزی پس از ۱۵۰ دقیقه تلاش عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی و مشارکت عوامل محلی و دامداران منطقه اطفا و مهار شد، تصریح کرد: در این حادثه پنج هکتار از پوشش گیاهی گون و علفزارهای یک ساله در آتش سوخت.

وی اضافه کرد: مهار این آتش سوزی به علت صعب العبور بودن مرتع، شدت وزش باد و گستردگی مرتع زمان بر بود.