به گزارش خبرنگار مهر، شهناز پولادی صبح سه‌شنبه در بیست و دومین نشست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: نیاز است که مدیریت شهری و مجموعه آموزش و پرورش در حوزه استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه آموزان در راستای مأموریت‌های شهری همکاری داشته باشند.

وی افزود: ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در پژوهش سراهای آموزش و پرورش شهر بوشهر باید تقویت شود و شورا و شهرداری در تحقق این مهم اهتمام جدی خواهند داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: از دانش آموزان مدارس شهر بوشهر در راستای شکوفایی استعدادهای آنها و تقویت بسترهای آموزشی و پژوهشی در حد توان حمایت می‌کنیم.

بیست و دومین نشست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر با حضور مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و مدیر پژوهش سرای شهید خوشبخت برگزار شد.

دستور کار این نشست تعامل مدیریت شهری و آموزش و پرورش در حوزه پژوهش بود.