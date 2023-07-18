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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر بوشهر:

پژوهش‌سراهای بوشهر تقویت شوند

پژوهش‌سراهای بوشهر تقویت شوند

بوشهر- رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: پژوهش سراهای آموزش و پرورش شهر بوشهر باید تقویت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز پولادی صبح سه‌شنبه در بیست و دومین نشست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: نیاز است که مدیریت شهری و مجموعه آموزش و پرورش در حوزه استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه آموزان در راستای مأموریت‌های شهری همکاری داشته باشند.

وی افزود: ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در پژوهش سراهای آموزش و پرورش شهر بوشهر باید تقویت شود و شورا و شهرداری در تحقق این مهم اهتمام جدی خواهند داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: از دانش آموزان مدارس شهر بوشهر در راستای شکوفایی استعدادهای آنها و تقویت بسترهای آموزشی و پژوهشی در حد توان حمایت می‌کنیم.

بیست و دومین نشست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بوشهر با حضور مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و مدیر پژوهش سرای شهید خوشبخت برگزار شد.

دستور کار این نشست تعامل مدیریت شهری و آموزش و پرورش در حوزه پژوهش بود.

کد مطلب 5839608

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