به گزارش خبرنگار مهر، شهناز پولادی صبح سهشنبه در بیست و دومین نشست مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: نیاز است که مدیریت شهری و مجموعه آموزش و پرورش در حوزه استفاده از ظرفیتهای پژوهشی دانشگاه آموزان در راستای مأموریتهای شهری همکاری داشته باشند.
وی افزود: ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی در پژوهش سراهای آموزش و پرورش شهر بوشهر باید تقویت شود و شورا و شهرداری در تحقق این مهم اهتمام جدی خواهند داشت.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: از دانش آموزان مدارس شهر بوشهر در راستای شکوفایی استعدادهای آنها و تقویت بسترهای آموزشی و پژوهشی در حد توان حمایت میکنیم.
بیست و دومین نشست مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر بوشهر با حضور مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و مدیر پژوهش سرای شهید خوشبخت برگزار شد.
دستور کار این نشست تعامل مدیریت شهری و آموزش و پرورش در حوزه پژوهش بود.
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