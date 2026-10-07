مهدی شکیبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما عملیات طوفان‌الاقصی تا چه اندازه معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را تغییر داد و چه تحولاتی را می‌توان مهم‌ترین پیامدهای آن دانست، اظهار داشت: طوفان‌الاقصی معادلاتی را که در جریان بود، از تلاش برخی کشورها برای عادی‌سازی روابط در منطقه بدون حل مسئله فلسطین، به بازگشت مسئله فلسطین به مرکز معادلات منطقه‌ای و جهانی تغییر داد.

وی ادامه داد: جریانی با کمک آمریکایی‌ها و برخی کشورهای منطقه شکل گرفته بود که تلاش می‌کرد بدون درگیر کردن فلسطینی‌ها با یک مسئله بزرگ، از طریق کشورهای عربی روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را پیش ببرد تا در مرحله بعد به موضوع فلسطین رسیدگی شود.

شکیبایی افزود: طوفان‌الاقصی این روند را از کار انداخت و تلاش‌هایی را که برای به فراموشی سپرده شدن مسئله فلسطین صورت می‌گرفت، متوقف کرد و باعث شد فلسطین مجدداً در مرکز توجهات منطقه‌ای و جهانی قرار گیرد.

وی گفت: مهم‌ترین اثر عملیات هفتم اکتبر این بود که تصویری را که رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن از یک نظم باثبات در منطقه ارائه می‌کردند، به چالش کشید.

عضو جمعیت دفاع از فلسطین تأکید کرد: مسئله فلسطین که تلاش می‌شد به حاشیه تحولات منطقه رانده شود، بار دیگر به مرکز سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی بازگشت.

جنگ غزه هزینه عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی را افزایش داد

وی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین پیامدهای طوفان‌الاقصی، توقف یا کند شدن روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بوده است و جنگ غزه تا چه حد بر این روند تأثیر گذاشته است، گفت: دست‌کم در زمینه گسترش عادی‌سازی، می‌توان گفت که این روند متوقف یا به‌شدت کند شده است و تأثیر جنگ غزه در این زمینه کاملاً محسوس بوده است.

شکیبایی ادامه داد: پیش از عملیات طوفان‌الاقصی، مذاکرات عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در جریان بود، اما پس از این عملیات، این روند متوقف یا پیچیده شد.

وی افزود: طوفان‌الاقصی توانست روند عادی‌سازی را متوقف یا کند، کند؛ البته عادی‌سازی‌های قبلی را به‌طور کامل از بین نبرده است. توافق‌های پیشین میان رژیم صهیونیستی و کشورهای امارات، بحرین و مغرب همچنان وجود دارد و ساختار توافق‌های ابراهیم نیز پابرجاست، اما پروژه گسترش عادی‌سازی دیگر نمی‌تواند مسئله فلسطین را نادیده بگیرد.

عضو جمعیت دفاع از فلسطین تصریح کرد: طوفان‌الاقصی و جنگ غزه، مسئله فلسطین را از یک موضوع فرعی به یک شرط مهم در روند عادی‌سازی تبدیل کرده است. هرچند این تحولات روند عادی‌سازی را به‌طور کامل متوقف نکرده، اما هزینه سیاسی و اجتماعی آن را افزایش داده و نشان داده است که نمی‌توان برای رژیم صهیونیستی جایگاهی عادی و تثبیت‌شده در منطقه ایجاد کرد.