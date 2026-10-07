به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند در پیامی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: این روز فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش، همت و نقش‌آفرینی روستاییان و عشایر در آبادانی، تولید و پیشرفت کشور و استان سمنان است.

وی افزود: روستاها و مناطق عشایری استان سمنان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنایع‌دستی، گردشگری، صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای نوین، بخش مهمی از توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی استان را در خود جای داده‌اند.

استاندار سمنان با اشاره به نقش روستاییان و عشایر در عرصه تولید و خدمت به جامعه، بیان کرد: روستاییان و عشایر سخت‌کوش استان همواره در عرصه تولید و خدمت به جامعه نقش‌آفرین بوده‌اند.

کولیوند استفاده از ظرفیت‌های موجود در مدیریت روستاها را ضروری دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها، مدیران دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، ضرورتی مهم برای تحقق اهداف توسعه روستایی و عشایری است.

وی ادامه داد: اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، از تلاش‌های ارزشمند روستاییان، عشایر، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و همه فعالان این عرصه در استان سمنان قدردانی می‌کنم.

استاندار سمنان در این پیام، توفیق روزافزون فعالان حوزه روستایی و عشایری را در مسیر خدمت، تولید و آبادانی استان از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

کولیوند همچنین از عموم مردم، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه روستایی و عشایری دعوت کرد تا با حضور در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور، از ظرفیت‌ها، محصولات و دستاوردهای روستاییان و عشایر استان سمنان بازدید کنند.

وی بر حمایت از توانمندی‌های روستایی و عشایری تأکید کرد و افزود: حضور و حمایت از محصولات و دستاوردهای روستاییان و عشایر می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های این بخش مؤثر باشد.