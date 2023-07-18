به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی مجدداً دوربین‌های جاسوسی جمع آوری شده در نزدیکی مرزهای لبنان را برروی دکل‌های موجود در این منطقه، کار گذاشتند.

سایت عبری زبان وای نت گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی دوربین‌های جاسوسی مذکور را بعد از اقدام تعدادی از جوانان لبنانی در جمع آوری آنها، مجدداً نصب کرده است.

شبکه المنار گزارش داد که این اقدام ارتش رژیم صهیونیستی شبانه صورت گرفته است.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت پیشتر اذعان کرده بود که در جریان تخریب دوربین‌های نصب‌شده توسط این رژیم در مرز لبنان و اراضی اشغالی، ارتش رژیم صهیونیستی تا ۵ ساعت متوجه نشده بوده که در این منطقه چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است.

این روزنامه عبری‌زبان نوشته بود که گزارش تخریب دوربین‌های نصب‌شده توسط رژیم صهیونیستی در مرز لبنان، به دست نیروهای وابسته به حزب‌الله لبنان، بیش از ۵ ساعت پس از اجرای این عملیات، به ارتش رژیم صهیونیستی رسیده است. این در حالی است که دیوار بناشده در این منطقه دارای تجهیزات امنیتی فراوانی است.

یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی پس از مشخص‌شدن این موضوع، از هراس نفوذ عناصر حزب‌الله به داخل اراضی اشغالی، بخش‌های گسترده‌ای از این اراضی را بسته بوده است.

همچنین در نتیجه اجرای عملیات تخریب دوربین‌های ارتش رژیم صهیونیستی، رؤسای شهرک‌های صهیونیستی نزدیک به مرز لبنان، ضمن ابراز خشم در این خصوص، ارتش این رژیم را به شکست در رصد نزدیک شدن نیروهای وابسته به حزب‌الله لبنان به دیوار مرزی جدید در این منطقه متهم کردند.