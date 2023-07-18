خادمان حسینی منزلت و جایگاه رفیعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در همایش ارکان و خادمان هیئت‌های مذهبی استان بوشهر اظهار داشت: خادمان حسینی از دیرباز نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورایی داشته‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر جایگاه ذاکران، مداحان و خادمان حسینی را برشمرد و بیان کرد: مقام و منزلت خادمان اهل بیت طهارت علیه‌السلام بسیار ارزشمند و در حد مقام ائمه طهارت علیه‌السلام است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تاریخ این استان در برپایی مراسم ایام ماه محروم و صفر افزود: مراسم مذهبی استان بوشهر بسیار با شکوه و جذاب است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به محتوای مراسم مذهبی مردم بوشهر در مراسم ماه محرم و صفر تصریح کرد: مراسم بوشهری‌ها دارای معرفت، بصیرت، دانش، ذوق و آرایه‌های ادبی است.

در این همایش از پیشکسوتان عرصه هیئت و روضه اهل بیت علیه‌السلام تجلیل شد و به پیر غلامان مقام مجنون تجلیل و نشان حبیب اهدا شد.

اسماعیل ایران دوست مداح، اسکندر گرگوری روضه خوان، غلامحسین یاحسینی خادم، غلامحسین خدام، غلامحسین عبیدی و ماشاالله شریفیان بانی مساجد و محمد علی کشتکار بوشهری مداح مورد تجلیل قرار گرفتند و از سوی بنیاد دعبل خزایی نشان حبیب به آنان اهدا شد.