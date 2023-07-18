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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان خبر داد؛

نجات کودک دو ساله توسط تیم اورژانس هوایی سمنان

نجات کودک دو ساله توسط تیم اورژانس هوایی سمنان

سمنان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از نجات کودک دوساله توسط تیم اورژانس هوایی سمنان در حادثه تصادف در محور جندق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، کامران قدس بیان کرد: به دنبال تماس با مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مبنی بر اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه سمند با چهار نفر مصدوم، تیم‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این تصادف در ۵۰ کیلومتری محور معلمان به جندق رخ داده بود، افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس زمینی از پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی جاده‌ای سرکویر و پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی جاده‌ای جندق (اورژانس اصفهان) به محل حادثه اعزام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: با توجه به شدت آسیب و فاصله طولانی تا نزدیک‌ترین مرکز درمانی، کودک دو ساله این حادثه توسط بالگرد آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی برای دریافت خدمات تخصصی‌تر در مدت زمان ۳۵ دقیقه به مرکز درمانی کوثر سمنان منتقل شد.

کد مطلب 5839699

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