نجات کودک دو ساله توسط تیم اورژانس هوایی سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، کامران قدس بیان کرد: به دنبال تماس با مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مبنی بر اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه سمند با چهار نفر مصدوم، تیم‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این تصادف در ۵۰ کیلومتری محور معلمان به جندق رخ داده بود، افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس زمینی از پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی جاده‌ای سرکویر و پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی جاده‌ای جندق (اورژانس اصفهان) به محل حادثه اعزام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: با توجه به شدت آسیب و فاصله طولانی تا نزدیک‌ترین مرکز درمانی، کودک دو ساله این حادثه توسط بالگرد آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی برای دریافت خدمات تخصصی‌تر در مدت زمان ۳۵ دقیقه به مرکز درمانی کوثر سمنان منتقل شد.