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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

امام جمعه دیر:

ناظران بازوان توانمند شورای نگهبان هستند

ناظران بازوان توانمند شورای نگهبان هستند

بوشهر- امام جمعه دیر گفت: ناظران شورای نگهبان بازوان توانمند این نهاد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی پیش از ظهر سه شنبه در همایش آموزشی بصیرتی ناظرین شورای نگهبان در شهرستان دیر، اظهار داشت: ناظرین شورای نگهبان بازوان توانمند این نهاد هستند.

امام جمعه دیر افزود: بخشی از حفظ جایگاه و قداست شورای نگهبان مربوط به دیگران و بخش دیگر آن به خود این نهاد و اعضای آن برمی ‌گردد.

وی مشارکت مردم در انتخابات را یکی از مؤلفه‌های قدرت نظام اسلامی دانست و بیان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب اقتدار نظام اسلامی می‌شود.

حسینی با بیان اینکه وظیفه شورای نگهبان حفاظت از اسلامیت و جمهوریت نظام است، گفت: شورای نگهبان در راستای حفظ صورت و سیرت نظام هم بر انتخابات و هم بر نامزدها نظارت دارد.

وی افزود: همه برای انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی تلاش کنیم.

کد مطلب 5839763

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