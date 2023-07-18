امضا تفاهمنامه شرکت گاز با کمیته امداد و بهزیستی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر میدان شاهی ظهر سه شنبه در حاشیه امضا تفاهم نامه میان شرکت گاز، کمیته امداد و بهزیستی فارس بیان کرد: برای اختصاص خدمات رایگان به مددجویان کمیته امداد فارس و بهزیستی استان ۱۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، لوله کشی داخلی گاز برای منازل مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت رایگان و با تأمین هزینه توسط شرکت گاز انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس افزود: بر اساس ضوابط ابلاغی این مددجویان برای یک مرحله از پرداخت هزینه اشتراک گاز نیز معاف می‌شوند.

