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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

مدیرعامل شرکت گاز فارس خبر داد؛

امضا تفاهمنامه شرکت گاز با کمیته امداد و بهزیستی فارس

امضا تفاهمنامه شرکت گاز با کمیته امداد و بهزیستی فارس

شیراز – مدیرعامل شرکت گاز استان فارس از امضا تفاهم نامه ارائه خدمات رایگان این شرکت به یک هزار مددجو کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر میدان شاهی ظهر سه شنبه در حاشیه امضا تفاهم نامه میان شرکت گاز، کمیته امداد و بهزیستی فارس بیان کرد: برای اختصاص خدمات رایگان به مددجویان کمیته امداد فارس و بهزیستی استان ۱۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، لوله کشی داخلی گاز برای منازل مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت رایگان و با تأمین هزینه توسط شرکت گاز انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس افزود: بر اساس ضوابط ابلاغی این مددجویان برای یک مرحله از پرداخت هزینه اشتراک گاز نیز معاف می‌شوند.

کد مطلب 5839782

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