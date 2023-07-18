معرفی برگزیدگان اولیه پروژه «چهارفصل تئاتر ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان اولیه‌ فصل یازدهم «چهارفصل تئاتر ایران» با عنوان «تئاتر و جامعه‌ سالم» معرفی شدند.

ایوب آقاخانی، طراح و مدیر پروژه‌ ملی جامع آموزشی «چهارفصل تئاتر ایران» با تمرکز بر آموزش نمایشنامه‌نویسی به علاقه‌مندان خارج از پایتخت، از تجمیع آرای اعضای هیات‌علمی فصل یازدهم پروژه با عنوان «تئاتر و جامعه‌ سالم» و اعلام برگزیدگان اولیه این فصل خبر داد.

برگزیدگان اولیه فصل یازدهم عبارتند از:

فرهاد ارشاد «دو قدم مانده به صبح» فارس

مصطفی جعفری خوزانی «دشمنان مردم» اصفهان

عدالت فرزانه «هم‌خانه» اردبیل

امیرحسین طاهری «کافه ری را» کرمان

مجتبی حیدری «شکار گراز» بوشهر

حامد مهینی «جوش شیرین» بوشهر

هلن بهرامی «مکاشفه‌ی شب یلدا» البرز

برگزیدگان این فصل تا بیست و یکم مرداد ماه مهلت دارند نسخه اولیه نمایشنامه‌ خود را به دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری به‌عنوان دبیرخانه‌ی این پروژه ارسال دارند. نامبردگان، همچون دوره‌های پیشین، می¬توانند آثار خود را به نشانی الکترونیکی۴fasl.drama@gmail.com ارسال کنند.

برگزیده شدگان ادوار قبلی در نوبت چاپ نشر سوره‌ مهر در قالب مجلدات بعدی مجموعه کتاب‌های «فصل سفید» قرار دارند.