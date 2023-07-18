ساخت و سازهای غیر مجاز در گنبدکاووس کاهشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید گوگلانی در جلسه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز این شهرستان با بیان اینکه پیشگیری از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها به عهده دهیاران است و کمیته دهگردشی در این زمینه باید فعال‌تر شود افزود: شهرداری و بخشداری‌ها میزان تخلفات ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ را به صورت آمار مقایسه‌ای به فرمانداری اعلام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه گنبدکاووس گفت: دهیاران موظفند ضمن بازدید از سطح مناطق روستایی هرگونه تخلف در این خصوص را طبق فرم طراحی شده گزارش و مورد پیگیری قرار دهند.

وی طرح پلیس ساختمان در روستاها را نیز از پیشنهادات کاربردی در کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز برشمرد.

گوگلانی برخورد با هرگونه تغییر غیر قانونی اراضی کشاورزی و همچنین ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق روستایی را از عوامل بازدارنده عنوان کرد و افزود: عدم توجه به این مهم می‌تواند چالش‌ها و مشکلات بسیاری را در مناطق روستایی ایجاد کند.