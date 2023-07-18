گردشگری عشایری در چهارمحال و بختیاری کلید خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم منزوی پیش از ظهر سهشنبه در دوره آموزشی آشنایی با بازاریابی تولیدات عشایری ویژه رؤسای ادارات بهسازی امور تولید امور عشایر کشور و تشکلهای عشایری چهارمحال و بختیاری با اشاره به ابلاغ طرح حمایت از زنجیرههای ارزش توسط وزارت کشور، اظهار کرد: اقداماتی در همین راستا در استان آغاز شده است، گردشگری عشایری در این استان کلید خورد و امیدواریم بتوانیم برای فعالان این حوزه مجوز فعالیت صادر کنیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: در مسیر کوچ عشایر امکان تعریف طرحهای اقتصادی متعدد وجود دارد، میتوانیم جذابیتهای بسیاری ایجاد کنیم تا گردشگران به این سمت جذب کنیم، جشنوارههای متعدد را نیز میتوان برنامهریزی کرد.
وی با تاکید بر اینکه ادارهکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری پتاسیلهای اجرایی بالایی دارد، گفت: زیرا بر یک حوزه تمرکز دارند، در حالی که حوزه کاری ادارهای مانند جهادکشاورزی بسیار گسترده است.
منزوی با بیان اینکه برای انجام فعالیت اقتصادی در حوزه عشایر نیاز به تعریف پروژه با همکاری دستگاههای اجرایی داریم، خاطرنشان کرد: عشایری که ترک کوچ کردهاند، میتواند نسبت به فعالیتهای اقتصادی در این حوزه ورود کنند، زیرا به فرهنگ عشایر آشنایی کامل دارند و میتوانند موفق عمل کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ایلراههای عشایری یک میراث ناملموس محسوب میشود، حرکت در این مسیرها برای گردشگران جذابیت دارد.
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