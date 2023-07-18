معرفی آثار پذیرفته شده در فصل اول رپرتوار تئاتر میرا

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب رپرتوار تئاتر میرا، از میان ۴۸ متن ارسالی به دبیرخانه، ۱۲ نمایش را برای اجرا در فصل اول رپرتوار تئاتر میرا انتخاب کرد.

آثار پذیرفته شده برای اجرا در فصل اول رپرتوار تئاتر میرا عبارتند از:

«آبی، سیاه، خاکستری»/ نویسنده و کارگردان: سعید افخمی

«آشپزخانه دریا»/ نویسنده و کارگردان: معصومه رضایی

«انباشت»/ نویسنده و کارگردان: مهسا اکبرآبادی

«برلین»/ نویسنده: محمد یعقوبی/ کارگردان: رعنا زرگرزاده

«پس از»/ نویسنده و کارگردان: مرتضی کوهی

«جاده طولانی مارپیچ»/ نویسنده: محمد چرمشیر/ کارگردان: نگار عزیزی

«خصوصی»/ نویسنده و کارگردان: مهتاب وجدانی

«رونین»/ نویسنده: مهدی بختیاری/ کارگردان: حسین معتمد

«گفت‌وگوی شبانه»/ نویسنده: فردریک دورنمات/ کارگردان: زهرا رادمهر

«نبود »/ نویسنده و کارگردان: شهریار میری

«هدیه جشن سالگرد»/ نویسنده: افشین هاشمی/ کارگردان: لیلا حسین زاده

«همت بلند جنابعالی»/ نویسنده: تارا ارژنگی/ کارگردان: محمد حسن علمایی

فصل اول رپرتوار تئاتر میرا، پاییز سال جاری در خانه هنر میرا برگزار می‌شود و ۱۲ اثر راه یافته به این رویداد نمایشی طی ۱۲ هفته روی صحنه می‌روند.