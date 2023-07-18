مازندران آماده عقد قراردادهای اقتصادی با روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود حسینی پور در اولین روز سفر به کشور روسیه در نشست مشترک با استاندار ولگاگراد و فعالان اقتصادی این استان، بیان داشت: مشکلی که در حال حاضر روسیه در حوزه تحریم‌های آمریکا با آن مواجه شد، این اتفاق ۴۴ سال پیش برای ایران رخ داد و همچنان ادامه دارد.

وی گفت: روسیه می‌تواند با احیای کریدور شمال جنوب در بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا و رونق تجارت خود استفاده کند.

حسینی پور، افزود: ایران در بنادر جنوبی خود در خلیج فارس در حوزه ترانزیت کالا سرمایه‌گذاری‌های ارزشمندی انجام داده است که روسیه می‌تواند با فعال شدن کریدور شمال جنوب از این ظرفیت بهره‌مند شود.

استاندار مازندران گفت: در سفر به چند استان روسیه پشتوانه محکم رئیس جمهور ایران را دارا می‌باشم و آماده امضای قراردادهای اقتصادی با روسیه هستیم.

وی افزود: رئیس جمهور ایران اعلام کردند برای گسترش روابط با همسایه‌ها و تعمیق روابط می‌توانید روادید را هم بردارید.

حسینی پور بیان کرد: استان مازندران و ولگاگراد ظرفیت‌های خوب اقتصادی دارند که باید هرچه سریع‌تر با گره گشایی مشکلات پیش رو تبادل اقتصادی دو طرف فعال‌تر از گذشته انجام شود.

نماینده عالی دولت در مازندران، گفت: روسیه علاقمند به واردات مرکبات، کیوی، سبزیجات و برخی دیگر از کالاها از مازندران است و از طرف دیگر استان ولگاگراد هم ظرفیت‌هایی دارد که می‌توانیم از آن در قالب تجارت استفاده کنیم.

وی افزود: این سفر باید با یک نگاه ملی رونق تجارت اقتصادی بین دو کشور ایران و روسیه دیده شود.

هیئت اقتصادی مازندران روز گذشته عازم روسیه شد.