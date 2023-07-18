تفاهم ۱۰ همتی با ۴ بانک برای تامین مالی دانش بنیان ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق خیاطیان در حاشیه سی و هفتمین رویداد تبادل فناوری حوزه صنایع غذایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تفاهم نامه‌های اخیر صندوق برای تأمین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان افزود: امسال متناسب با شعار سال، یک بسته تولید را برای دانش‌بنیان ها طراحی کرده ایم که خوشبختانه شبکه بانکی کشور استقبال خوبی کرده است.

وی با بیان اینکه با ۴ بانک به تفاهم رسیده ایم، گفت: می‌توانیم شرکت‌های دانش‌بنیانی را که در بسته رشد تولید قرار می‌گیرند و می‌توانند امسال رشد را محقق کنند به بانک‌ها معرفی کنیم تا از ظرفیت و منابعی که در شبکه بانکی پیش‌بینی شده استفاده کنند.

خیاطیان ضمن اعلام اینکه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) با بانک‌ها به تفاهم رسیدیم تا برای بسته رشد تولید از منابع آنها استفاده کنیم، گفت: موضوع تأمین مالی جمعی، یکی از ابزارهای بسیار مهم و پیشرفته بوده و مصداق بارز اقتصاد مردمی است که مورد تاکید رهبری هم بوده است.

وی همچنین افزود: الحمدالله در سازمان بورس و فرابورس نیز پیگیری شده و سعی کردیم در حوزه تضامین وغیره تسهیلاتی ارائه کنیم و انشاالله این کار رونق بگیرد.

رئیس صندوق نوآوری گفت: یکی از اتفاقات مهم و برنامه‌ریزی‌های جدی که ما در صندوق نوآوری داریم، توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان است و تا زمانی که این شرکت‌ها بازاری برای تجاری‌سازی محصولات خود در اختیار نداشته باشند، حتی اگر محصول دارای تکنولوژی بالایی باشد، شرکت‌ها نمی‌توانند محصولات خود را ارتقا دهند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری افزود: رویدادهایی شبیه رویداد امروز که در حوزه صنایع غذایی برگزار شده، باعث به هم رسانی شرکت‌های دانش بنیان و صنایع غذایی می‌شود.

خیاطیان به تفاهم نامه‌های منعقد شده در این رویداد اشاره کرد و گفت: در چند ساعتی که از برگزاری این رویداد می‌گذرد، موافقت‌های اولیه صورت گرفته و مرحله بعدی توافق بر روی جزئیات است. پیش‌بینی می‌کنیم بخش عمده‌ای از این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد منجر شود و اسباب توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم خواهد کرد.

وی درباره بودجه‌ای که قرار بود به صندوق نوآوری واریز شود، گفت: خوشبختانه در قانون بودجه ۱۴۰۲ منابع خوبی برای صندوق پیش‌بینی شده که این منابع وابسته به بعضی از درآمدهایی است که باید محقق شود که این درآمدها مربوط به مواد خام و عوارض گمرکی است. آئین‌نامه‌های آن در دولت تصویب شده است و به‌زودی اجرایی و درآمدهای حاصل خواهد شد و منابع صندوق نیز به مرور واریز خواهد شد.