به گزارش خبرنگار مهر، سید سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: فریب خوردهای برای خودشیرینی در برابر چند کشور که عمرشان از یک فرد کهن سال ایرانی کمتر است، به تاریخ کهن جغرافیای ایران دست درازی کرد.
وی ادامه داد: هشدار میدهم قبل از آنکه این فریبها تکرار شود که نتیجه اش تکرار فروپاشی شوروی است، جبران کنید و به خود بیایید.
اسحاقی تصریح کرد: بیتوجهی به همسانسازی حقوق بازنشستگان به سرمایههای اجتماعی خدشه وارد میکند. سخن از نبود اعتبار میشود، در حالی که اعتبار جایی است که حقوق بازنشستگان عادلانه شود و این کار باید محقق شود.
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