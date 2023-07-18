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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۰

اسحاقی در تذکر شفاهی:

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود

نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: بی‌توجهی به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سرمایه‌های اجتماعی خدشه وارد می‌کند و باید اعتبار لازم برای این کار داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: فریب خورده‌ای برای خودشیرینی در برابر چند کشور که عمرشان از یک فرد کهن سال ایرانی کمتر است، به تاریخ کهن جغرافیای ایران دست درازی کرد.

وی ادامه داد: هشدار می‌دهم قبل از آنکه این فریب‌ها تکرار شود که نتیجه اش تکرار فروپاشی شوروی است، جبران کنید و به خود بیایید.

اسحاقی تصریح کرد: بی‌توجهی به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سرمایه‌های اجتماعی خدشه وارد می‌کند. سخن از نبود اعتبار می‌شود، در حالی که اعتبار جایی است که حقوق بازنشستگان عادلانه شود و این کار باید محقق شود.

کد مطلب 5839918
زهرا علیدادی

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