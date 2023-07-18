نتیجه پاراکمانداران ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات پاراتیراندازی با کمان قهرمانی جهان از امروز به صورت رسمی در جمهوری چک آغاز شد و کمانداران کشورمان در مرحله مقدماتی کامپوند به مصاف رقبای خود رفتند.

علی سینا منشازاده در مرحله مقدماتی کامپوند با امتیاز ۶۹۱ در رده دوازدهم ایستاد. منشازاده پس از استراحت در دور اول و دور دوم با برنده کمانداری از اسلواکی و تایلند دیدار خواهد کرد.

هادی نوری در مرحله مقدماتی کامپوند با امتیاز ۶۸۵ در رده هفدهم قرار گرفت. نوری پس از استراحت در دور اول و دور دوم با برنده کمانداری از قزاقستان و تایلند دیدار خواهد کرد.

رمضان بیابانی در مرحله مقدماتی کامپوند با امتیاز ۶۸۴ در رده هجدهم قرار گرفت. بیابانی پس از استراحت در دور اول و دور دوم با برنده کمانداری از اتریش و فرانسه دیدار خواهد کرد.

تیم کامپوند مردان کشورمان با ترکیب علی سینا منشازاده و هادی نوری با امتیاز ۱۳۷۶ در رده ششم ایستاد. تیم ایران پس از استراحت در دور نخست و دور دوم با برنده دیدار فرانسه و اتریش دیدار خواهد کرد.