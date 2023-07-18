به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم کوتاه «ته آسفالت» به کارگردانی رضا اصغری و تهیه‌کنندگی امین خدام که سال ۹۲ ساخته شده است بعد از گرفتن پروانه نمایش امسال قرار است عرضه شود.

رضا اصغری کارگردان فیلم کوتاه «ته آسفالت» که سابقه دستیار اول کارگردانی در سریال «مختارنامه» را دارد درباره اثر خود بیان کرد: این فیلم سال ۹۲ ساخته شده است ولی در نهایت سال گذشته توانستیم پروانه نمایش آن را دریافت کنیم و حالا پس از ۱۰ سال می‌توانیم آن را نمایش دهیم. ترجیح ما این بود که فیلم با کمترین اصلاحیه بتواند نمایش داده شود که خدا را شکر با حذف چند صحنه کوتاه پروانه نمایش صادر شد.

اصغری درباره فضای فیلم خود توضیح داد: فیلم در ژانر طنز سیاه به بررسی تاثیر پنهان فساد اقتصادی بر افراد جامعه می‌پردازد.

این کارگردان درباره نحوه نمایش فیلم بیان کرد: این فیلم را به‌زودی به شکل رایگان عرضه خواهیم کرد. با این حال برنامه‌هایی داریم که اگر عوایدی از عرضه فیلم باقی بماند برای سالمندان کهریزک و کودکان سرطانی هزینه خواهد شد.

بهرام افشاری، رویا بختیاری و حسین پورکریمی از بازیگران اصلی فیلم هستند و امین خدام تهیه کنندگی آن را به عهده داشته است.