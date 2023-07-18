به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با رئیس و مدیران سازمان خصوصی سازی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حبس اموال مازاد خود، مولدسازی این دارایی‌ها را چنانچه با دقت و شفافیت انجام گیرد، مفید تلقی کرد.

خدائیان که از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته نظارت بر مولدسازی منصوب شده است، در این نشست به قوانین مختلفی که بر مولدسازی دارایی‌های راکد دولت تصریح دارند، گریزی زد و در عین حال عدم اراده لازم از سوی مدیران که موجب شده استفاده از این ظرفیت مغفول بماند را مورد اشاره قرار داد.

وی با اشاره به مقاومت برخی مسئولان در اجرای مولدسازی به دلایل و با روش‌های مختلف، از اقدام برخی در فعال کردن ساختمان‌های مازاد و بی‌تاثیر به منظور عدم فروش دارایی‌ها انتقاد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با مثبت ارزیابی کردن اقدامات اخیر صورت گرفته برای فروش اموال مازاد برخی دستگاه‌ها، تصویب آئین‌نامه اجرایی برای مولدسازی را گام مهمی در برابر مقاومت مدیران پیرامون این موضوع دانست.

رئیس کمیته نظارت بر مولدسازی لزوم دقت در اجرای مولدسازی را کلیدی‌ترین اصل در این زمینه عنوان کرد و با یادآوری روش‌هایی از جمله مزایده، مذاکره و تهاتر برای فروش اموال، روش مزایده را مناسب‌ترین روش دانست و تاکید کرد که در روش‌های دیگر اعم از مذاکره و تهاتر ممکن است زمینه فساد به وجود آید.

ضرورت دقت نظر در نحوه قیمت گذاری اموال موضوع مهم دیگری بود که رئیس سازمان بازرسی با استناد به تفاوت فاحش نظرات کارشناسان در کارشناسی اموال مورد اشاره قرار داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اراده و عزم برای فروش دارایی‌های مازاد را مهم دانست و اولویت‌بندی پروژه‌های مهم و تأثیرگذار در فروش اموال مازاد دستگاه‌ها را مورد توجه قرار داد.

خدائیان با تشریح سیاست‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی پیرامون نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور و همچنین تأکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر تعامل و همکاری با دولت، آمادگی سازمان بازرسی به منظور نظارت مؤثر در اجرای طرح فروش اموال مازاد دستگاه‌ها را اعلام کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در راستای استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی برای پیشبرد بهتر فروش اموال مازاد به معاونان تولیدی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و قضائی این سازمان مأموریت داد تا بر حسب حوزه کاری مربوطه، نظارت‌های لازم را معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه انحراف در واگذاری دارایی‌های مازاد، تذکرات و هشدارهای لازم را ارائه دهند.

خدائیان در بخش دیگری از اظهاراتش توجه رئیس سازمان خصوصی سازی را به موضوع مهم واگذاری شرکت‌های دولتی معطوف ساخت و تکالیف قانونی این سازمان در این زمینه را یادآور شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر اجرای درست فروش دارایی‌های مازاد، باید بحث واگذاری شرکت‌های دولتی نیز مورد توجه قرار گیرد و نباید اجرای هریک از این طرح‌ها فدای دیگری شود.

خدائیان از برخی شرکت‌های دولتی به عنوان وزنه‌های سنگینی که به پای اقتصاد کشور بسته شده و مدیران تمایلی به واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی ندارند، یاد کرد و از رئیس سازمان خصوصی‌سازی خواست که نسبت به واگذاری این شرکت‌ها بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط به کننده کار اقدام کنند؛ بنابراین گزارش، در این نشست رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این سازمان به بیان گزارش عملکردی از اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح مولدسازی پرداختند و معاونان سازمان بازرسی نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند.