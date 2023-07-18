پسکوف: تردیدی درباره نقش اوکراین در انفجار پل کریمه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که روسیه هرگز تردید نداشته که اوکراین در پشت حمله اخیر به پل کریمه است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که این موضوع از همان ابتدا برای مسکو روشن بود. شکی نیست که این یک اقدام تروریستی است که از سوی رژیم کی یف سازماندهی شده است.

پسکوف این اظهارات را در پاسخ به ادعاهای برخی از مقامات اوکراینی در خصوص اینکه خود روسیه ممکن است در پشت حمله به پل کریمه باشد، بیان کرد.

کمیته ملی ضد تروریسم روسیه اعلام کرد که دو هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی در ساعات اولیه روز دوشنبه پل کریمه را مورد حمله تروریستی قرار دادند. کمیته تحقیقات روسیه تحقیقاتی را درباره یک حمله تروریستی آغاز کرده است. بنا به اعلام روسیه، در این حمله دو بزرگسال کشته شدند و یک کودک زخمی شد.