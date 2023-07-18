  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰

پسکوف: تردیدی درباره نقش اوکراین در انفجار پل کریمه نیست

پسکوف: تردیدی درباره نقش اوکراین در انفجار پل کریمه نیست

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: حمله به پل کریمه از سوی رژیم کی‌یف طرح‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که روسیه هرگز تردید نداشته که اوکراین در پشت حمله اخیر به پل کریمه است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که این موضوع از همان ابتدا برای مسکو روشن بود. شکی نیست که این یک اقدام تروریستی است که از سوی رژیم کی یف سازماندهی شده است.

پسکوف این اظهارات را در پاسخ به ادعاهای برخی از مقامات اوکراینی در خصوص اینکه خود روسیه ممکن است در پشت حمله به پل کریمه باشد، بیان کرد.

کمیته ملی ضد تروریسم روسیه اعلام کرد که دو هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی در ساعات اولیه روز دوشنبه پل کریمه را مورد حمله تروریستی قرار دادند. کمیته تحقیقات روسیه تحقیقاتی را درباره یک حمله تروریستی آغاز کرده است. بنا به اعلام روسیه، در این حمله دو بزرگسال کشته شدند و یک کودک زخمی شد.

کد مطلب 5840088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها