زاخارووا: زلنسکی برای آمریکا یک عنصر سمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت غرب خود را در اقدامات تروریستی اوکراین شریک نمی‌داند.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز سه شنبه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که آمریکا در تلاش است تا خود در حملات تروریستی کی یف دخیل نشان ندهد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این پیام تاکید کرد: کاخ سفید علناً حملات تروریستی صورت گرفته از سوی رژیم کی یف را رد خواهد کرد و سعی می‌کند مرزی میان عرضه تسلیحات و اقدامات تروریستی ترسیم کند.

زاخارووا ادامه داد که همه اینها نشان دهنده آن است که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین تا حدودی برای غرب سمی شده است.

مقامات روسیه اعلام کردند که پل کریمه موسوم به «کرچ» دیروز (دوشنبه) با دو پهپاد دریایی هدف حمله قرار گرفته است. انفجار ناشی از این حمله به هیچکدام از ستون‌های پل آسیب نرساند اما بخشی از جاده که یک خانواده با خودرو در حال عبور از آن بودند را کند و در نتیجه دو تن از سرنشینان خودرو (پدر و مادر) کشته شدند و دختر نوجوان‌شان نیز به‌دلیل جراحت به بیمارستان منتقل شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره این حمله گفت: این حادثه یک حمله تروریستی دیگر از جانب رژیم کی‌یف بود.