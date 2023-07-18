توقیف کامیونت حامل ورق روکش درب ضدسرقت قاچاق در البرز

سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ در حین گشت‌زنی در آزادراه کرج - قزوین به یک دستگاه کامیونت حامل بار مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی بیان کرد: در ادامه با هماهنگی مقام قضائی از این کامیونت بازدید و در بازرسی از آن ۶ هزار و ۱۰۰ عدد ورق روکش درب ضد سرقت خارجی که فاقد مدارک گمرکی بوده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی از تکمیل پرونده و ارسال آن به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: مبارزه با قاچاق کالا یکی از اولویت‌های قطعی پلیس در سال جاری بوده و سعی داریم با اجرای طرح‌های هدفمند عرصه را برای فعالیت قاچاقچیان ناامن کنیم.