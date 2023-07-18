تکالیف مالیاتی خود را بشناسید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به آن که دولت اخیراً در راستای نظام مند سازی سیستم مالیاتی کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد سیستم مالیاتی عدالت محور، در حال تلاش است؛ در نتیجه، تعدد و پیچیدگی قوانین مالیاتی روز به روز در حال افزایش است. اخیراً دولت در جهت رسیدن به اهداف مذکور، جرایم مالیاتی را افزایش داده است. جرایم مالیاتی زمانی اتفاق خواهد افتاد که مودیان مالیاتی، از انجام تکالیف مالیاتی خود سر باز کنند. اگر به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین مالیاتی، از تمامی تکالیف و وظایف مالیاتی خود آگاه باشید یا از متخصصان این حوزه راهنمایی دریافت کنید، هیچگاه، جرایم مالیاتی مانع گسترش و سودآوری کسب و کار شما نخواهد شد.

آمار و ارقام نشان داده است که اکثر افرادی که برای نجات از جرایم و چالش‌های مالیاتی، به شرکت‌های حسابداری مراجعه کرده اند، افرادی هستند که به دلیل عدم آگاهی از نحوه انجام صحیح تکالیف مالیاتی، ناچار به پرداخت جرایم سنگین مالیاتی شده اند. ممکن است این سوال برایتان پیش بیاد که چگونه باید کسب و کار خود را از خطر جرایم مالیاتی حفظ کنیم؟

باید بگوییم که بهترین، کم هزینه ترین و ایمن ترین راه ممکن، دریافت خدمات مشاوره مالیاتی از مؤسسات حسابداری است. شرکت حسابداری اَزتا: accazta.com با ارائه کلیه خدمات مالی، مالیاتی و حسابداری آماده است تا به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، ایمن ترین مسیر مالیاتی مختص به کسب و کارشان را نشان دهد.

مهمترین تکالیف مالیاتی:

تأخیر در انجام تکالیف مالیاتی و یا عدم انجام صحیح آن‌ها، شامل جرایم مالیاتی مختلف خواهد شد. مهمترین تکالیف مالیاتی برای صاحبان کسب و کارها که جرایم آنها غیر قابل بخشودگی است شامل موارد زیر است:

۱- پلمپ دفاتر قانونی

۲- تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه آن‌

۳- تشکیل پرونده مالیات بر درآمد مشاغل و ارسال اظهارنامه آن

۴- تهیه و ارسال لیست مالیات بر حقوق کارمندان

تکالیف مالیاتی فوق هر یک در بازه‌های زمانی مختلفی انجام می‌شود. به عنوان مثال؛ پلمپ دفاتر قانونی و ارسال اظهارنامه عملکرد، یک بار در سال انجام می‌شود؛ در حالی که ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در پایان هر فصل اتفاق می‌افتد. همچنین، لازم به ذکر است؛ در صورتی که تکالیف مالیاتی شما مطابق با استانداردها و قوانین به روز سازمان امور مالیاتی انجام نشود، خطر پرداخت جریمه مالیاتی همچنان در کمین شماست. بنابراین، برای آن که بتوانید تکالیف مالیاتی کسب و کار خود را مطابق با استانداردهای موجود انجام دهید، بهتر است از یک شرکت حسابداری که کلیه خدمات حسابداری، مالی و مالیاتی آن توسط کادر حرفه‌ای و اساتید مالیاتی انجام می‌شود، کمک دریافت کنید.

۳ نوع از مهمترین جرایم مالیاتی:

جرایم مالیاتی نوعی اهرم فشار برای مودیان مالیاتی است که دولت از آن‌ها جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و انجام صحیح و به موقع تکالیف مالیاتی استفاده می‌کند. مهمترین جرایم مالیاتی به شرح زیر است:

۱- جریمه عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده:

مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین مالیات‌هایی است که دولت اخیراً به شدت روی آن تمرکز و پا فشاری کرده است. به نحوی که عدم ارسال آن مشمول بخشودگی نخواهد شد. اگر مودیان مالیاتی تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت مالیات آن اقدام نکنند معادل ۱% مالیات متعلقه جریمه خواهند شد.

۲- جریمه عدم ارسال اظهارنامه عملکرد:

اظهارنامه عملکرد گزارشی از رویدادها و تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک دوره مالی است. اظهارنامه عملکرد شامل برخی از صورت حساب‌ها مانند صورت حساب سود و زیان، ترازنامه، اطلاعات دفاتر قانونی و…است. سنگین‌ترین جرایم مالیاتی مختص به عدم ارسال اظهارنامه عملکرد است. کلیه جرایم مالیاتی مربوط به اظهارنامه عملکرد به شرح زیر می‌باشد:

۱- جریمه عدم ارسال اظهارنامه عملکرد:

در صورت عدم ارسال اظهارنامه عملکرد، جریمه مودیان معادل ۳۰% مالیات متعلقه برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مودیان استد.

۲- جریمه عدم ارسال ترازنامه و صورت حساب سود و زیان:

در صورتی که اظهارنامه عملکرد خود را بدون پر کردن جدول ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و اطلاعات دفاتر کل ارسال کنید، سازمان امور مالیاتی شما را به پرداخت جریمه ای معادل ۲۰% مالیات متعلقه محکوم خواهد کرد.

۳- جریمه عدم ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی:

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی از تکالیف جدیدی است که سازمان امور مالیاتی کشور برای مودیان تعریف کرده است. مودیانی که ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی برای آنها اجباری است؛ ولیکن، نسبت به انجام آن اقدام نکردند معادل ۱۰% مبلغ فروش آن جریمه خواهند شد.

مزایا دریافت خدمات مشاوره مالیاتی:

مالیات یکی از اساسی‌ترین بخش اقتصاد هر کشوری است که نمی‌توان از پرداخت آن شانه خالی کرد. از این رو، دریافت خدمات مشاوره مالیاتی برای تمامی کسب و کارها الزامی است. دریافت مشاوره مالیاتی از افراد با تجربه و متخصص به شما کمک می‌کند تا بتوانید امور مالی خود را به درستی مدیریت کرده و از پرداخت جرایم مالیاتی سنگین در امان بمانید. مطمئن باشید که اگر بدون دریافت مشاوره و گرفتن راهنمایی از متخصصان مالیاتی، اقدام به انجام امور مالیاتی کنید، قطعاً ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر خواهید شد.

نتیجه گیری

اگر می‌خواهید وقت و انرژی خود را به جای رفت و آمد در اداره دارایی و مالیات، در راستای گسترش کسب و کار خود سرمایه گذاری کنید، بهتر است هر چه سریع‌تر برای بهبود سیستم مالی و مالیاتی کسب و کار خود از خدمات مشاوره مالیاتی بهره مند شوید. کادر مجرب و حرفه‌ای مؤسسه حسابداری اَزتا تمامی خدمات مالیاتی مهم از قبیل تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد، تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده، ثبت و تنظیم گزارشات فصلی و… را به صاحبان کسب و کارها ارائه می‌دهد.

خدماتی که شرکت حسابداری ازتا ارائه می‌دهد جزو دغدغه هر ماه مدیران و صاحبان کسب و کارهاست. زیرا عدم پیگیری و انجام صحیح خدمات فوق، علاوه بر جرایم مالیاتی، کارنامه مالیاتی کسب و کار شما را نیز سیاه کرده و امکان بهره برداری از تشویقات و بخشودگی‌های مالیاتی را از شما سلب خواهد کرد.

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