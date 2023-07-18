اهدای ۵۰۰ جلد کتاب به کتابخانه مرکزی رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر تقوی با بیان اینکه فرهنگ دینی و اسلامی ما برگرفته از قرآن به عنوان هدیه آسمانی است، اظهار کرد: این مهم نشان می‌دهد که اولین اهدا کننده کتاب، حق تعالی بوده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان تصریح کرد: الحمدالله امروز توفیق داریم که در محضر آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان، تعداد ۵۰۰ جلد کتاب برای کتابخانه مرکزی شهر رشت اهدا شد.

تقوی با بیان اینکه این اهدای کتاب در راستای پویش «اهدای کتاب اهدای دانایی» صورت گرفته است، افزود: امیدواریم این رویه مبارک از سوی مردم و مسئولان امر مورد توجه قرار گیرد و ما شاهد توجه بیشتری از سوی مردم عزیز نسبت به امر اهدای کتاب باشیم تا همه از ثمرات و برکات این اقدام بهره‌مند شوند.