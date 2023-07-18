به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گیلان، با اشاره به سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به استان اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی به دستور رئیس جمهور به سه استان تولیدکننده مرغ و برنج شمال کشور حضور یافتند و تصمیمات خوبی در این سفر برای گیلان گرفته شد.

وی با تاکید بر لزوم تعیین شیوه‌های درست در حلقه‌های تولید به مصرف توزیع در بازار افزود: کنترل و رصد بازار مرغ و دیگر اقلام اساسی مورد توجه فرمانداران قرار گیرد.

استاندار گیلان با انتقاد از نا بسامانی وضعیت مرغ در برخی شهرستان‌ها اضافه کرد: فرمانداران یکی معاونین و ادارات صمت و جهاد کشاورزی را مانور به رسیدگی وضعیت بازار کنند.

عباسی با بیان اینکه سهمیه مرغ در هر شهرستان مشخص است، گفت: با نظارت و کنترل به موقع بازار اجازه ندهید فرصت سودجویی برای دلالان و برخی افراد در بازار مرغ فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت در مرغ ممنوع است، افزود: فرمانداران به صورت میدانی قیمت مرغ و سایر اقلام و کالاهای اساسی مورد کاوش قرار دهند و با فرد متخلف به صورت قاطع برخورد شود.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه معیشت مردم خط قرمز دولت است، گفت: اجازه نمی‌دهیم برخی سو تدبیرهای و سودجویی ها به قیمت آسیب به سفره و معیشت مردم تمام شود.

عباسی با تاکید بر اینکه کوتاهی در نظارت و کنترل بازار گیلان پذیرفته نیست، گفت: کوتاهی در ساماندهی معیشت و بازار شهرستان منجر به برکناری آن فرماندار می‌شود و در این بخش با کسی تعارف نداریم.

وی با تاکید بر برخورد جدی با متخلفین بازار مرغ، افزود: بازار به صورت نامحسوس در کنترل بازرسین قرار گیرد و با متخلفین برخورد جدی صورت گیرد.

استاندار گیلان در بخش دیگر صحبت‌هایش با تاکید بر نظارت ویژه بر عملکرد نانوایی‌های استان، بیات کرد: در روند توزیع آرد و همچنین کیفیت نان و عملکرد نانوایی‌ها نظارت جدی صورت گیرد.

عباسی با اشاره به اینکه در تأمین کالای اساسی در گیلان مشکلی وجود ندارد، گفت: نظارت در روند توزیع کالاها و اقلام ضرورت بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.