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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۸

استاندار گیلان:

کوتاهی در نظارت و کنترل بازار گیلان پذیرفته نیست

کوتاهی در نظارت و کنترل بازار گیلان پذیرفته نیست

رشت - استاندار گیلان با تاکید بر برخورد جدی با متخلفین بازار مرغ، گفت: کوتاهی در نظارت و کنترل بازار در گیلان پذیرفته نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گیلان، با اشاره به سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به استان اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی به دستور رئیس جمهور به سه استان تولیدکننده مرغ و برنج شمال کشور حضور یافتند و تصمیمات خوبی در این سفر برای گیلان گرفته شد.

وی با تاکید بر لزوم تعیین شیوه‌های درست در حلقه‌های تولید به مصرف توزیع در بازار افزود: کنترل و رصد بازار مرغ و دیگر اقلام اساسی مورد توجه فرمانداران قرار گیرد.

استاندار گیلان با انتقاد از نا بسامانی وضعیت مرغ در برخی شهرستان‌ها اضافه کرد: فرمانداران یکی معاونین و ادارات صمت و جهاد کشاورزی را مانور به رسیدگی وضعیت بازار کنند.

عباسی با بیان اینکه سهمیه مرغ در هر شهرستان مشخص است، گفت: با نظارت و کنترل به موقع بازار اجازه ندهید فرصت سودجویی برای دلالان و برخی افراد در بازار مرغ فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت در مرغ ممنوع است، افزود: فرمانداران به صورت میدانی قیمت مرغ و سایر اقلام و کالاهای اساسی مورد کاوش قرار دهند و با فرد متخلف به صورت قاطع برخورد شود.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه معیشت مردم خط قرمز دولت است، گفت: اجازه نمی‌دهیم برخی سو تدبیرهای و سودجویی ها به قیمت آسیب به سفره و معیشت مردم تمام شود.

عباسی با تاکید بر اینکه کوتاهی در نظارت و کنترل بازار گیلان پذیرفته نیست، گفت: کوتاهی در ساماندهی معیشت و بازار شهرستان منجر به برکناری آن فرماندار می‌شود و در این بخش با کسی تعارف نداریم.

وی با تاکید بر برخورد جدی با متخلفین بازار مرغ، افزود: بازار به صورت نامحسوس در کنترل بازرسین قرار گیرد و با متخلفین برخورد جدی صورت گیرد.

استاندار گیلان در بخش دیگر صحبت‌هایش با تاکید بر نظارت ویژه بر عملکرد نانوایی‌های استان، بیات کرد: در روند توزیع آرد و همچنین کیفیت نان و عملکرد نانوایی‌ها نظارت جدی صورت گیرد.

عباسی با اشاره به اینکه در تأمین کالای اساسی در گیلان مشکلی وجود ندارد، گفت: نظارت در روند توزیع کالاها و اقلام ضرورت بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 5840208

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