تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ملی مسکن رئیس هیأت عامل این صندوق با اعلام این خبر گفت: اعتبار یاد شده از طریق مجاری پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن برای واریز به این صندوق به عنوان تأمین کننده مالی انحصاری بخش مسکن تأمین میشود.
محمدرضا مهدیاراسماعیلی از ورود بیش از ۸,۰۰۰ میلیارد تومان به منابع صندوق ملی مسکن تا کنون خبر داد و افزود: این میزان اعتبار از محل بازگشت وامهای مسکن مهر، واریزی سازمان ملی زمین و مسکن و تملک زمین به استناد بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تأمین شده است.
وی با قدردانی از سازمان ملی زمین و مسکن برای واریز مبلغ ۴۳۳ میلیارد تومان تا کنون به حساب صندوق ملی مسکن، اظهار داشت: با تسریع فرآیند واریز وجوه پیش بینی شده از سوی سازمانهای ذیربط، امکان حمایت بیشتر این صندوق از پروژههای نیمه تمام مسکن مهر و عملیات آمادهسازی طرح نهضت ملی مسکن فراهم میشود.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه به استناد مواد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن، در انتظار واریز ۵۹ هزار میلیارد تومان تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حساب صندوق هستیم، گفت: با تسریع در واریز وجوه یاد شده، امکان حمایت از خانوارهای کم درآمد از جمله ارائه تضمینهای لازم جهت دریافت تسهیلات از سامانه بانکی برای ایشان فراهم میشود.
مهدیاراسماعیلی با اشاره به تدبیر هوشمندانه دولت سیزدهم در راستای سیاست عدالت توزیعی و اخذ مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین و مسکن تصریح کرد: با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تا کنون ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از این محل اخذ و به خزانه واریز شده است که با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و واریز به موقع به حساب صندوق ملی مسکن، در راستای سیاستهای حمایتی مسکن از قبیل مسکن خانوارهای کم درآمد و پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی مددجویان، معلولان، ایثارگران با معرفی نهادهای ذیربط برای یک بار در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه خواهد شد.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر حمایت این صندوق از تکمیل پروژههای ناتمام شهرهای جدید عنوان کرد: واگذاری زمین از سوی شرکت عمران شهرهای جدید به منظور تقویت ذخایر صندوق، امکان تأمین مالی طرحهای ناتمام مسکن در شهرهای جدید را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: از محل منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری نیز ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور تقویت توان حمایتی بخش مسکن به صندوق ملی مسکن ابلاغ اعتبار شده است.
صندوق ملی مسکن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن به منظور ایجاد همافزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی تشکیل شده و وزرای راه و شهرسازی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دو نفر از اعضای کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعضای هیأت امنای این صندوق میباشند.
نظر شما