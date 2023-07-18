ویژه برنامه «آسمنی نغمه» در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و روز پاسداشت روز شعر آئینی مراسم رونمایی از آلبوم آسمنی نغمه به همراه تکریم استاد عبدالمحمد خالصی به میزبانی فرهنگسرای کومش و سالن تئاتر شهر سمنان برگزار می‌شود.

این آلبوم شعرخوانی به زبان سمنانی ویژه ایام محرم با زمینه موسیقی آئینی و عاشورایی است که آهنگ سازی آن را علیرضا سنگسری برعهده داشته است.

خواننده قطعات وحید ذوالفقاری است.

این مراسم روز پنجشنبه بیست و نهم تیرماه سال ۱۴۰۲ به میزبانی سالن تئاتر شهر سمنان برگزار خواهد شد و حضور برای علاقمندان آزاد است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون خدمت رضوی، شورای هیئات مذهبی و اداره تبلیغات اسلامی سمنان با همراهی انجمن‌های هنری شهرستان برگزار کننده این مراسم هستند.