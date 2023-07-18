  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۶

همزمان با محرم؛

ویژه برنامه «آسمنی نغمه» در سمنان برگزار می شود

ویژه برنامه «آسمنی نغمه» در سمنان برگزار می شود

سمنان- مراسم رونمایی از آلبوم آسمنی همزمان با ماه محرم و گرامیداشت روز شعر آئینی در سالن تئاتر شهر سمنان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و روز پاسداشت روز شعر آئینی مراسم رونمایی از آلبوم آسمنی نغمه به همراه تکریم استاد عبدالمحمد خالصی به میزبانی فرهنگسرای کومش و سالن تئاتر شهر سمنان برگزار می‌شود.

این آلبوم شعرخوانی به زبان سمنانی ویژه ایام محرم با زمینه موسیقی آئینی و عاشورایی است که آهنگ سازی آن را علیرضا سنگسری برعهده داشته است.

خواننده قطعات وحید ذوالفقاری است.

این مراسم روز پنجشنبه بیست و نهم تیرماه سال ۱۴۰۲ به میزبانی سالن تئاتر شهر سمنان برگزار خواهد شد و حضور برای علاقمندان آزاد است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون خدمت رضوی، شورای هیئات مذهبی و اداره تبلیغات اسلامی سمنان با همراهی انجمن‌های هنری شهرستان برگزار کننده این مراسم هستند.

کد مطلب 5840258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها