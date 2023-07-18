حادثه رانندگی در محور عسلویه - کنگان یک فوفی در پی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق مزارعی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در محور عسلویه به کنگان، بعد از سه راهی پتروشیمی، بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند.

وی خاطر نشان کرد: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه، یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ که به طرف کنگان در حال حرکت بوده، واژگون و سرنشین خودرو به داخل جاده پرت و در همین حین یک دستگاه خودرو پژو پارس که در همین مسیر در حرکت بوده، با سرنشین پرت شده برخورد و وی در دم فوت می‌کند.

رئیس پلیس راه استان بوشهر با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان و حرکت با سرعت مطمئنه افزود: اعلام علت این حادثه نیاز به بررسی بیشتر دارد.