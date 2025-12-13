  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

برخورد اتوبوس با عابر پیاده در عسلویه یک کشته داشت

بوشهر- فرمانده انتظامی عسلویه از برخورد یک دستگاه اتوبوس با عابر پیاده و فوت وی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی اعلام گزارش به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در جلوی پتروشیمی پردیس، بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه، مشخص شد که یک دستگاه اتوبوس متعلق به شرکت پتروشیمی پردیس حین حرکت مقابل شرکت با یک عابر پیاده برخورد و موجب مصدومیت و جراحت شدید وی شده است که مصدوم بلافاصله جهت مداوا به بیمارستان تأمین اجتماعی انتقال که قبل از رسیدن به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

فرمانده انتظامی عسلویه با بیان اینکه با حضور کارشناس تصادفات و بررسی آن، علت تامه تصادف را نیاز به بررسی بیشتر اعلام و تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از طرف عابرین و رانندگان برای پیشگیری از چنین حوادث ناگواری از الزامات است.

