به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست امروز نیز ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، فلسطینیان و داراییهای آنان را مورد تعرض قرار دادند و جوانان فلسطینی نیز در پاسخ به این تعرضها با آنان درگیر شدند.
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، به مغازه یکی از شهروندان فلسطینی یورش بردند و پس از سرقت مغازه، وی را جهت بازپرسی بازداشت کردند. علاوه بر این صهیونیستها مناطق اطراف دانشگاه القدس واقع در محله ابودیس در شرق قدس اشغالی را نیز مورد یورش قرار دادند.
در نتیجه یورش نظامیان ارتش رژیم صهونیستی به مناطق پیرامون میدان ابن رشد در مرکز الخلیل، جوانان فلسطینی به مقابله با اشغالگران پرداختند.
نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهرک بیتفجار در جنوب بیتلحم نیز یورش بردند. در این منطقه نیز درگیریهای شدیدی میان جوانان فلسطینی و صهیونیستها به وقوع پیوست.
در یورش نظامیان صهیونیست به شهرک کفراللبد واقع در شرق طولکرم نیز، یک کشاورز فلسطینی که در اراضی خود مشغول حفاری بود، توسط صهیونیستها بازداشت و دستگاه حفاری وی نیز مصادره شد.
خبر دیگر آنکه نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به اردوگاه عسکر در شرق نابلس، ابراهیم شکوکانی، آزاده فلسطینی را بازداشت کردند.
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به شهرک دیر استیا واقع در شمال غرب سلفیت نیز، ضمن برپایی یک ایست بازرسی نظامی در ورودی شهرک، برخی فلسطینیان را به اتهام پرتاب سنگ مورد بازجویی قرار دادند.
چندین فلسطینی نیز پس از یورش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله روستای المغیر، شهرک تقوع، روستای العوده و شهرک الجبع، توسط اشغالگران بازداشت شدند.
همچنین بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی، بخشهایی از اراضی کشاورزی و تپههای سنگی روستای بیرین واقع در جنوب الخلیل را مورد تعرض قرار دادند و زیر و رو کردند.
از سوی دیگر شهرکنشینان صهیونیست در ادامه تعرضهای خود به فلسطینیان و داراییهای آنان، ۱۴ چادر متعلق به فلسطینیان در منطقه بیت فوریک واقع در شرق نابلس که سرپناه صاحبان آن بود را ربودند.
در تحولی دیگر، گروههای صهیونیستی افراطی موسوم به معبد سلیمان، به مناسبت آنچه تخریب معبد سلیمان میخوانند، فراخوانهایی را جهت برگزاری مراسم تحریکبرانگیز پرچم در اطراف ورودیهای مسجدالاقصی صادر کردهاند.
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