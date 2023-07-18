به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تظاهرات خشمگینانه معترضان در فلسطین اشغالی علیه برنامه اصلاحات قضائی بنیامین نتانیاهو، رسانه‌های عبری از سرکوب و دستگیری ده‌ها صهیونیست معترض در درگیری با پلیس خبر دادند.

منابع خبری فلسطینی گزارش دادند با شدت گرفتن موج اعتراضات در سرتاسر شهرهای اراضی اشغالی علیه اصلاحات قضائی نتانیاهو همزمان با تشدید اختلافات میان جو بایدن و بنیامین نتانیاهو در تداوم اصرار به تصویب بندهای اصلاحات قضائی خود و دعوت معنادار واشنگتن از «اسحاق هرتزوگ» رئیس جمهور این رژیم به جای نخست وزیر در سفر به واشنگتن، اراضی اشغالی بار دیگر صحنه تاخت و تاز درگیری میان معترضان با پلیس شده است.

بر پایه این گزارش، منابع فلسطینی گزارش دادند که در جریان تداوم ادامه دار ناآرامی‌ها و اعتراضات علیه برنامه قضائی کابینه نتانیاهو، امروز (سه‌شنبه) شهرهای مختلف اراضی اشغالی شاهد موج تازه‌ای از تظاهرات و تجمعات متوالی علیه سیاست کابینه راستگرای افراطی تل آویو بود.

منابع فلسطینی گزارش دادند که تظاهرکنندگان خشمگین در تل آویو ساختمان وزارت جنگ این رژیم را محاصره کردند و علیه سیاست‌های کابینه شعارهای تند سر دادند؛ در جریان این تظاهرات با یورش پلیس، اعتراضات به درگیری کشیده شد و بنا به گزارش رسانه‌های عبری زبان، تاکنون ۲۸ نفر از بامداد امروز تا اکنون دستگیر شده‌اند.

در همین راستا، با شدت گرفتن بحران در اراضی اشغالی و نگرانی مقامات کاخ سفید از سیاست‌های یک جانبه کابینه نتانیاهو، «تساحی هنگبی» رئیس شورای امنیت قومی این رژیم اعلام کرد که در سپتامبر / شهریور پیش‌رو کاخ سفید میزبان رئیس جمهور این رژیم برای رایزنی اوضاع بحرانی در اراضی اشغالی خواهد بود.

رؤسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضائی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

تصویب این طرح به تازگی توسط نتانیاهو به تعویق افتاد اما معترضان تأکید بر لغو کامل این طرح دارند.