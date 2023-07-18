به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی عصر سه شنبه در جمع روابط عمومی ادارات شهرستان بوشهر افزود: هم اکنون تعامل خوبی بین رسانه‌های استان و مجموعه روابط عمومی فرمانداری وجود دارد و اعتقاد داریم برای پیشبرد اهداف باید با رسانه‌ها تعاملی هم جانبه و دو سویه داشته باشیم.

فرماندار بوشهر افزود: روابط عمومی‌ها انتظارات مردم از دولتمردان را به مسئولان انتقال دهند و در انتشار اخبار امید آفرینی کرده و از حواشی پرهیز کنند.

فرماندار بوشهر گفت: به دلیل اهمیت بالا روابط عمومی‌ها در دولت کار و کرامت به این بخش به صورت ویژه توجه شده است.

وی در خصوص تکریم ارباب رجوع در ادارات نیز تأکید کرد: درب اتاق فرماندار برای حضور ارباب رجوع در طول هفته باز است و ما روز خاصی برای ملاقات با فرماندار نداریم.

فرماندار بوشهر با اشاره به ویژگی‌های یک روابط عمومی موفق گفت: روابط عمومی‌ها؛ قلب تپنده و ترسیم کننده برنامه‌ها ادارات و نهادها هستند و باید با برنامه و نگاه توسعه محور جلوتر از مدیران دستگاه‌های اجرایی برای اهداف مجموعه پیش بروند.

وی افزود: مهمترین عوامل پیشرفت هر ارگانی به توانمندی و پویایی و خلاق بودن روابط عمومی آن اداره بر می‌گردد.

رحیمی ادامه داد: اگر چه بخش عمده روابط عمومی ذاتی و بخش دیگر آن اکتسابی و گاه سلیقه‌ای است اما داشتن علم و دانش مرتبط با آن بسیار تأثیر گذار است که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده است.

وی در این باره پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری مسابقاتی برای روابط عمومی‌های ادارات با محوریت کیفیت بخشی و سرعت عمل در انعکاس به موقع اخبار را عنوان کرد.