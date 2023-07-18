به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم نوروزی عصر سه‌شنبه در همایش تجلیل از مربیان و پیشتازان و فعالان سازمان دانش‌آموزی منطقه شبانکاره دشتستان اظهار داشت: امسال ۲۱ هزار دانش‌آموز استان تحت پوشش برنامه‌های پایگاه تابستانی و غنی‌سازی اوقات فراغت قرار دارند

رئیس سازمان دانش‌آموزی استان بوشهر افزود: از این تعداد ۱۱ هزار دانش‌آموز تحت پوشش ۱۷۲ پایگاه در ۷۳۲ کلاس طرح اوقات فراغت سازمان دانش‌آموزی استان شرکت کرده‌اند.

وی ۹۳۹ مانور زلزله سراسری در مدارس را یکی دیگر از برنامه‌های سازمان دانش‌آموزی دانست و بیان کرد: استان بوشهر در این حوزه رتبه برتر کشور کسب کرد و آموزش و پرورش استان بوشهر از سوی وزارت کشور مورد تجلیل قرار گرفت.

نوروزی با بر شمردن فعالیت‌های مختلف این سازمان در زمینه‌ها و روش‌های تربیت مشارکت دانش‌آموزان و مسئولیت‌پذیری، اظهار داشت: سازمان دانش‌آموزی دارای چهار تشکل و یکی از آنها پیشتازان است و ۵۵ هزار نفر از دانش‌آموزان استان بوشهر عضو آن هستند.

رتبه دوم کشور در جذب دانش‌آموز

وی جذب و سازماندهی ۵۵ هزار نفر از دانش‌آموزان استان بوشهر در تشکل سازمان دانش‌آموزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان دانش‌آموزی با جذب ۱۱۰ درصدی رتبه دوم کشوری کسب کرده است.

رئیس سازمان دانش‌آموزی استان بوشهر اضافه کرد: معادل ۲۴ درصد دانش‌آموزان استان بوشهر تحت پوشش چتر حمایتی تربیتی سازمان دانش‌آموزی قرار دارد.

وی تشکل مجلس دانش‌آموزی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: برای دومین بار مجلس یا شورای دانش‌آموزی استان بوشهر و شهرستان‌ها و مناطق تشکیل شد که مشکلات، پیشنهادات و نظرات دانش‌آموزان احصا و جمع‌بندی و در مجلس دانش‌آموزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بسیاری از پیشنهادات به قانون در سطح آموزش و پرورش تبدیل می‌شود.

کوروش رستمی رئیس اداره آموزش پرورش منطقه شبانکاره اظهار داشت: در سال جاری برای نخستین بار در استان بوشهر دانش‌آموزان منطقه شبانکاره در جشن گل‌ریزان شرکت و مبلغ ۸۰ میلیون تومان برای کمک به آزادی زندانیان کمک کردند.

در پایان از ۶۰ نفر از مربیان و دانش‌آموزان منطقه شبانکاره تجلیل شد.