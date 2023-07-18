به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالله بو حبیب، وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان، در دیدار با علی دغمان، کاردار سفارت سوریه در این کشور، از تمایل لبنان جهت تشکیل هیئتی متشکل از کارشناسان وزارت خارجه این کشور برای بررسی مسائل مشترک از جمله مسئله آوارگان سوری حاضر در لبنان و اعزام این هیئت به سوریه خبر داد.

بوحبیب در این دیدار بر تمایل لبنان در خصوص اجرای گفتگوهای مشورتی با سوریه در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تأکید کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه لبنان درباره این دیدار صادر کرد، این دیدار به دستور مستقیم نجیب میقاتی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان انجام شده است.

این در حالی است که ماه گذشته، عصام شرف‌الدین، وزیر امور مهاجران دولت پیشبرد امور لبنان و محمد الرحمون، وزیر کشور سوریه در دیدار با یکدیگر در دمشق، پایتخت سوریه، راه های ارتقای همکاری‌ها جهت بازگشت آوارگان سوری به کشورشان را بررسی کرده بودند.

وزیر کشور سوریه در این دیدار تاکید کرده بود که کشورش تمامی تسهیلات لازم برای تامین امنیت بازگشت آوارگان به کشورشان و نیز رسیدگی به اوضاع آنان در نقاط مرزی و حل تمامی مشکلاتشان را ارائه کرده است.

گفتنی است شمار زیاد آوارگان سوری بار سنگینی را بر دوش دولت لبنان وارد کرده است. کشورهای غربی نیز از آوارگان به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند و در مسیر بازگشت آن‌ها به کشورشان مانع‌تراشی می کنند.