به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح اولین خانه فرهنگ و هنر در شهر هشتگرد اظهار کرد: از اعضای شورای شهر و شهردار به خاطر اتفاقات خوب تشکر می‌کنیم، امیدواریم اهمیت به امر فرهنگی همواره جزو دغدغه‌های مسئولان باشد.

وی با بیان اینکه حال و هوای شهر متفاوت شده و متفاوت‌تر نیز هم خواهد شد، تصریح کرد: وقتی شهردار و مجموعه مدیران به پیوست فرهنگی توجه دارند شاهد اتفاقات بسیار خوب می‌شویم.

امام جمعه هشتگرد بیان کرد: ظرفیت و بسترها آماده شده است و شما اهالی فرهنگ و هنر برای بالندگی باید از آن استفاده کنید.

وی تصریح کرد: ما از طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی ناراحت هستیم قطعاً شما اهالی فرهنگ و هنر می‌توانید در کاهش این آسیب‌ها کمک و نقش‌آفرینی کنید.

وی با بیان اینکه هویت‌بخشی به شهر و نگاه به گذشته مسیر آینده را نشان می‌دهد، متذکر شد: ساوجبلاغ هزار سال سابقه تشیع دارد و ما شهیدی از سده دوم در این شهرستان داریم.