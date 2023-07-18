به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی عصر سهشنبه در نشست تخصصی کشاورزی دانشبنیان، تولید محور و اشتغالآفرین اظهار کرد: تنگستان یکی از استانهای دارای پتانسیل بالا در زمینه توسعه به ویژه با رویکردهای کشاورزی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر افزود: صیادی و آبزی پروری در بخش ساحلی و کشاورزی و باغداری در بخش مرکزی، نشان دهنده ظرفیتهای ارزشمند این شهرستان در حوزه کشاورزی میباشد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای فعال کردن این پتانسیلها و ایجاد ارزش افزوده در حوزه کشاورزی، دو سد باهوش و خاییز در شهرستان تنگستان در حال ساخت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر عنوان کرد: سد خاییز با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی اجرا شده در شهرستان تنگستان است و خوشبختانه طبق وعدههای قبلی، آب این سد در ابتدای تابستان جاری به نخیلات اهرم رسید.
تکمیل سد باهوش
محمدی اظهار کرد: تکمیل سد باهوش در کنار بهره برداری از سد خاییز، آب مورد نیاز نخیلات شبکه آبیاری اهرم را در بالاترین سطح ممکن تأمین خواهد کرد و فشار زیادی را از منابع آب زیرزمینی خواهد برداشت.
وی افزود: دشت اهرم از جمله دشتهای ممنوعه استان بوشهر است و تا پیش از رهاسازی آب از سد خاییز، تنها منبع آبیاری نخلستانهای این منطقه محسوب میشده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: تأمین آب پایدار تنها یک حلقه از زنجیره ارزش در صنعت کشاورزی است و با تکمیل دیگر زیرساختها اعم از آبیاری مدرن، راه آهن، بسته بندی، سردخانه، فرآوری، صادرات و … این چرخه تکمیل و توسعه واقعی بخش کشاورزی تنگستان رقم خواهد خورد.
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