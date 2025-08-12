حفاظت و صیانت از منابع آب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی بعد از ظهر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره منابع آب شهرستان جم، با تأکید بر اهمیت منابع آب گفت: آب موضوع انتفاع عمومی است و در قانون نیز به عنوان انفال عمومی معرفی شده است و وظیفه نخست شرکت‌های آب منطقه‌ای، حفاظت و صیانت از این منابع است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به شرایط خاص شهرستان جم افزود: این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و تغییرات اقلیمی، با چالش‌های متعددی در حوزه آب‌های زیرزمینی مواجه است.

محمدی افزود: محدوده مطالعاتی جم یک حوضه آبریز محدود و بدون ورودی بیرونی است و از گذشته محل تولید محصولات باغی همچون لیمو و خرما بوده است، اما توسعه اراضی زراعی فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: رودخانه‌های این شهرستان حدود ۹۲ درصد کاهش آورد داشته‌اند و استمرار خشکسالی، از یک‌سو نیاز به استفاده از منابع زیرزمینی را افزایش داده و از سوی دیگر، منابع در دسترس را کاهش داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تصریح کرد: دشت ریز رکورددار افت سطح آب‌های زیرزمینی در استان بوشهر است و به وضعیت ممنوعه بحرانی رسیده است.

وی با بیان لزوم تغییر رویکرد در توسعه کشاورزی گفت: تمرکز معیشت بر کشاورزی روباز و پرآب‌بر باید به کشاورزی پایدار تغییر یابد تا بتوان این امانت را برای نسل آینده حفظ کرد.

محمدی با تقدیر از تلاش‌های همه کارکنان ادارات منابع آب به ویژه در شهرستان جم اظهار کرد: همواره تلاش داریم ضمن بهره‌گیری از پتانسیل نیروهای توانمند، جانشین‌پروری را در این مسیر مدنظر قرار بدهیم.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های عبدالرضا کشتگر رئیس سابق اداره منابع آب شهرستان جم، حیدرعلی آزادی‌خواه به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.