به گزارش خبرنگار مهر، میلاد حبیبی نیا عصر سه‌شنبه در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان دشتی با بیان مطالبی در خصوص اهمیت سوادآموزی در اسلام اظهار داشت: امروزه در دنیا، شاخص باسوادی مردم در اولویت است چرا که وقتی مردم باسواد باشند می‌توان دیگر شاخص‌ها زندگی آنها را تشخیص داد.

معاون سواد آموزی استان بوشهر از اجرای طرح سفیران سوادآموزی خبر داد و گفت: به منظور کاهش بی سوادی در کشور و به پیروی از آن در استان بوشهر و همچنین تشویق افراد برای با سواد شدن حق الزحمه سوادآموزی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال داده می‌شود که پس از فراگیری سواد مقدماتی طی چهار ماه و قبولی در امتحانات پرداخت می‌شود.

حبیبی نیا با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های دیگر در امر شناسایی بی سوادان و آموزش آنان خاطر نشان کرد: اداراتی که اطلاعاتی در خصوص بی سوادان دارند همچون گذشته با آموزش و پرورش همکاری کنند و در صورت تمایل به امر آموزش آنها همت بگمارند.