خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ متأسفانه با افزایش نرخ ارز و قیمتها، گوشیهای تلفن همراه توسط سارقان بیشتر به سرقت میرود. واقعیت این است که شرایط اقتصادی سبب شده تا قیمت گوشی تلفن همراه جذابیت بیشتری برای سارقان داشته باشد و این روزها بیشتر تلفن ۱۱۰ به صدا درآید. در همین حال پلیس تهران نیز در حال شناسایی و دستگیری موبایلقاپانی است که به صورت گروهی عمل میکنند. برنامه و طرحی هم در همین راستا توسط پلیس آگاهی اجرا شد و بسیاری از موبایلهای به سرقت رفته با انهدام باند موباقاپان به مالباختگان بازگشت.
سرقتهای با تهدید خیلی وقتها آسیبهایی میزند که جبران ناپذیر است
دختر جوانی که در پاگرد ساختمان در حال پرداخت هزینه تاکسی بود. گوشی تلفن همراه او را به سرقت میبرند وقتی هم که مالباخته مقاومت میکند و دنبال سارقین میرود او را با قمه تهدید میکنند. به گفته مالباخته بعد از دیدن فیلم دوربینهای مداربسته متوجه شده که سارقین موتور سوار دقایقی است که او را زیر نظر دارند و دائم در حال دور زدن در آن کوچه هستند که در آخر در پاگرد ساختمان موفق به سرقت میشوند.
به گفته پدر مالباخته در آن روز سرقت من شمال بودم که این اتفاق برای دخترم افتاد و بعد از آن اتفاق دخترم از صدای موتور میترسد و فوبیای موتور گرفته و محل کارش ترک کرده و دیگر در آن محدوده و محله نمیرود و علاوه مسئله مالی مسئله روحی و روانی که برای دخترم در این سن و سال اتفاق افتاده است جبران ناپذیر است.
پدر دختر از قوه قضائیه درخواست اشد مجازات برای این سارقین دارد و گفت به مظلوم نمایی آنها نگاه نکنید.
اسماعیلی پلیس آگاهی تهران گفت: از شهروندان درخواست میشود در موقعیتهای مختلف پیاده راه و معابر و مکان پر ازدحام مثل اتوبوس و مترو و… مراقب باشند. این تبهکاران در کمین هستند که نه تنها سرقت میکنند با تهدید یک نوع آسیب اجتماعی روحی و روانی وارد میکنند.
یکی دیگر از سرقتهای گوشی تلفن همراه از پسر جوانی که صبح در حال رفتن به کلاس زبان بود رخ داده است که ۲ نفر با موتور و چاقو بزرگ پیاده میشوند و یقه آن میگیرند و به زور و تهدید چاقو گوشی را به سرقت میبرند که ۲۴ ساعت بعد از سرقت گوشی پلیس آگاهی سارقان را دستگیر میکند.
از دیگر مالباختگان پسر نوجوانی ایت که در تشریح حادثه پیش آمده برایش میگوید: صبح در حال رفتن به مدرسه بودم یک موتور با ۲ نفر ترک سوار پیاده و با تهدید چاقو بزرگ گوشی تلفن همراه را از من خواستند با مقاومت کردن و گفتن اینکه من اصلاً گوشی ندارم باعث شد بیشتر و با یک چاقو بزرگ ایجاد رعب و وحشت و تهدید کنند که در نهایت سارق خودش با تفتیش بدنی و دست کردن در جیب من گوشی را سرقت میبرد.
متهم این سرقت که دستگیر شده است؛ اعتراف کرد که سابقه سرقت گوشی و موبایل دارد.
عاقبت گوشی تلفن همراههای مسروقه
تلاش پلیس برای تأمین امنیت و دستگیری مجرمینی که به صورت باندی عمل میکنند مؤثر بوده و مأمور پلیس آگاهی میگوید: یک موبایل قاپ و یک تهدید کننده بعد از سرقت این گوشیها را تبدیل به پول میکند؛ یا به مالخر از طریق فروش بدون فاکتور میفروشند یا از طریق کارهای دیگر به خارج از کشور منتقل میکنند.
به گفته پلیس اولویتهای پلیس آگاهی مبارزه همه جانبه با جرایم خشن به ویژه زورگیری است که کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی موفق به شناسایی ۲ نفر سارق زورگیر شدند که در حین دستگیری ۴ دستگاه گوشی همراه داشتند و تحقیقات جهت شناسایی مالخرها شروع شد که با سرعت ۲ نفر از مالخران شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ نفر دستگیر شدند و از مخفیگاهشان تعداد ۸۰ دستگاه انواع گوشی کشف و ضبط شد.
بیشتر گوشیهایی که مالخران از سارقین خریداری میکنند چون نمیتوانند به فروش برسانند آنهایی که قابلیت دارند قطعاتشان را میفروشند و مابقی را از طریق مالخران و رابطهایی که دارند بسته بندی و از مرز خارج میکنند که بیشتر به سمت کشور افغانستان فرستاده میشود.
مواد کشیدیم بعد رفتیم سرقت
در طرح دستگیری سارقان گوشیهای تلفن همراه یکی از سارقان گفت: شب با دوستانمان دور هم جمع بودیم و شیشه کشیدیم بعد ساعت ۶ صبح رفتیم بیرون سرقت انجام دادیم البته در یک روز فقط ۷ مورد گوشی تلفن همراه سرقت کرده است.
سارق گفت: تا به حال به کسی چاقو نزده است و حتی برای ایجاد رعب و وحشت هم از آن استفاده نکرده است.
البته پلیس اعلام کرد: هنگام دستگیری سلاح سرد همراهشان بوده که خود سارقان منکر این هستند.
سارق دیگری در اعترافات خود گفت: ۳ گوشی تلفن همراه به مالخر فروخته و ۴ گوشی تلفنهای همراه سرقت کردم البته بر حسب ضرورت بوده چرا که نیاز به پول برای مراسم خاکسپاری اقوام داشتم.
به گفته پلیس اکثر سارقان همه سابقه سرقت و زورگیری دارند.
توصیههای پلیس به شهروندان
به گفته پلیس آگاهی متهمان چندان به خانواده و اخلاقیاتی که بقیه جامعه دارند معتقد نیستند چرا که اگر غیر از این بود این مسائل را پیش نمیآوردند.
همچنین پلیس اگاهی اعلام کرد: براساس گزارشها و شواهد در بحث سرقت بار روانی که به مالباخته وارد میشود به مراتب بیشتر و سنگینتر از ضرر مالی است. از شهروندان تقاضا میشود در معابر و مکانهای شلوغ اگر نیاز است با گوشی صحبت کنند نهایت احتیاط را داشته باشند و ترجیحاً از لوازم جانبی مانند هندزفری، ایرپاد استفاده کنند.
همچنین در خودرو هنگام استفاده از گوشی تلفن همراه و یا صحبت کردن شیشههای را بالا باشند. همچنین در بیشتر مواقع شهروندان مشغول بازی هستند و این حواس پرتی باعث میشود جذابیت برای سارقین داشته باشد.
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