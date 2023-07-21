خانواده ها برای آینده فرزندانشان به فکر "مهارت آموزی" باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر صبح جمعه در جلسه کارگروه مهارت همدان با اشاره به نیاز کاریابیها و واحدهای تولیدی همدان به نیروی کار فنی اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی واحدهای تولیدی در همدان جذب نیروی کار فنی، دارای مهارت و کارگر ساده است که باید فنی و حرفهای با همکاری آموزشگاهها نسبت به آموزش مهارت آموزی در سطح عمومی با همکاری آموزشگاهها و ادارات اقدام کند تا این مشکل حل شود.
وی افزود: بسیاری از واحدها نیازمند ۳۰ تا ۴۰ نفر نیروی کار هستند اما امکان جذب ندارند و نمیتوانند واحدشان را توسعه دهند.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری همدان خانوادهها برای آینده فرزندشان، به فکر "مهارت آموزی" باشند تا"مدرک گرایی"، گفت: متأسفانه علاقه به پشت میز نشینی به یک معضل در جامعه تبدیل شده است در حالی که جامعه برای رسیدن به توسعه به "کارآفرین" نیاز دارد.
ربانیمهر خاطرنشان کرد: فنی و حرفهای از ظرفیت اصناف، اتحادیهها و تشکلها و ادارات جهت افزایش مهارت آموزی استفاده کند.
وی با اشاره مهارت آموزش بیان کرد: با آموزش چند صد نفری در یک کلان شهر مشکل حل نمیشود باید حداقل هر سال ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر آموزش مهارت آموزی برنامهریزی شود.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری همدان عنوان کرد: آموزش و پرورش به پایلوت مهارت آموزی تبدیل شود و با ایجاد تفاهم نامه سعی شود زمینه آموزش دانش آموزان فراهم شود.
وی افزود: اقشار مختلف جامعه از جمله دانش آموزان، دانشجویان، سربازان، دهیاران، زندانیان و حتی خانوادهها در اولویت آموزش مهارتها باشند.
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