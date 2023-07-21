سهم ۱۵ تریلیون دلاری اقتصاد جهان از هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از تاس، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در جلسه مربوط به هوش مصنوعی شورای امنیت گفت:

سهم هوش مصنوعی از اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.

وی گفت از اینکه رباط چت ChatGPT طی ۲ ماه توانسته ۱۰۰ میلیون کاربر جدید جذب کند شگفت زده و شوکه شده است.

دبیر کل سازمان ملل گفت بخش‌های اقتصادی انتظار دارند سهم هوش مصنوعی از اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

گفته می‌شود قرار است امروز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم به شکل ویدئو کنفرانس نشستی را با اعضای دولت این کشور درباره نحوه استفاده از هوش مصنوعی دراقتصاد برگزار کند.