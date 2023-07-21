  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۳۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۳

سهم ۱۵ تریلیون دلاری اقتصاد جهان از هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰

سهم ۱۵ تریلیون دلاری اقتصاد جهان از هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰

دبیر کل سازمان ملل گفت سهم اقتصاد جهانی از هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵ تریلیون دلار خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از تاس، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در جلسه مربوط به هوش مصنوعی شورای امنیت گفت:

سهم هوش مصنوعی از اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.

وی گفت از اینکه رباط چت ChatGPT طی ۲ ماه توانسته ۱۰۰ میلیون کاربر جدید جذب کند شگفت زده و شوکه شده است.

دبیر کل سازمان ملل گفت بخش‌های اقتصادی انتظار دارند سهم هوش مصنوعی از اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

گفته می‌شود قرار است امروز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم به شکل ویدئو کنفرانس نشستی را با اعضای دولت این کشور درباره نحوه استفاده از هوش مصنوعی دراقتصاد برگزار کند.

کد مطلب 5842351
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها