تمام دستگاه ها ازنیروی انتظامی درمقابله با ناهنجاری ها حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه ورامین گفت: باید به مجالس عزاداری در محرم و خاصه روضه‌های خانگی اهمیت ویژه ای داده شود.

وی با تبیین نقش قیام عاشورا در زنده نگاه داشتن اسلام گفت: باید محافل عزاداری ماه محرم به مجالس بصیرت افزایی و دشمن شناسی تبدیل شود.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: ما معتقد هستیم بسیاری از توطئه‌های دشمنان با مجالس عزاداری حسینی خنثی خواهد شد.

وی گفت: در پی هتک حرمت مجدد به ساحت قرآن کریم در سوئد چند نکته قابل توجه است، اول آن که فرد عراقی اهانت کننده به قرآن که مسیحی تبار است؛ در سوئد با موساد مرتبط شده و مورد حمایت چهره‌های تندرو کابینه نتانیاهو است.

قدوسی نژاد گفت: هدف صهیونیست‌ها آغاز و تداوم موج اهانت به قرآن از جانب افراد لاابالی و بی‌اعتقاد در نقاط مختلف جهان برای انحراف افکار عمومی از شرایط در حال انفجار سرزمین‌های اشغالی است.

وی گفت: هدف دیگرشان ایجاد اختلاف مذهبی بین پیروان ادیان است که در پی تشدید آن هستند.

خطیب جمعه ورامین افزود: جمعه آینده روز عاشورا است، از هیئت‌ها درخواست می‌کنیم ترتیبی اتخاد کنند تا از فیض نماز جمعه برخوردار شوند.

وی اضافه کرد: هدف از قیام کربلا امر به معروف و نهی از منکر بوده چرا اهمیت داده نمی‌شود.

امام جمعه موقت ورامین گفت: چرا بسیاری از ما به نماز و سایر عبادات اهمیت می‌دهیم ولی از این دو فریضه غافلیم، چرا در بسیاری از مغازه‌ها لباس مناسب پیدا نمی‌شود، چه کسی پاسخگو است. ت

خطیب جمعه ورامین ضم تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی برای مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: با کمال تأسف در گذشته بسیاری از دستگاه‌ها نیرو انتظامی را تنها گذاشته اند.

وی گفت: امروز با صراحت اعلام می‌کنیم باید تمام‌دستگاه‌های اجرایی و قضائی و مجلس از تلاش‌های نیرو انتظامی در مقابله با ناهنجاری‌ها حمایت کنند.