لزوم آگاه سازی عمومی درباره اعتیاد در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری ظهر شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان رشت اظهار کرد: مبارزه با مواد مخدر و روشنگری در حوزه اعتیاد نه تنها یک مأموریت برای نیروی انتظامی بلکه یک تکلیف شرعی برای همه است، زیرا وقتی عضوی از خانواده درگیر اعتیاد میشود ناخودآگاه خانواده را متأثر از ناهنجاری اجتماعی میکند.
وی افزود: اعتیاد بلای خانمانسوزی است که جامعه را در ابعاد اجتماعی مختلف درگیر کرده و نمیتوان نسبت به این موضوع بیتفاوت بود؛ شهرداریها همانطور که نسبت به حوزههای عمرانی پیگیر امور هستند در حوزه اجتماعی هم حساس باشند تا زمینه حیات پاک را برای شهروندان فراهم کنند.
سرپرست فرمانداری رشت با بیان اینکه بیکاری و بی تفاوتی برخی از خانوادهها ریشه اعتیاد است که باید آسیبشناسی شود و در این راستا همه باید به وظایف سازمانی و اعتقادی خود عمل کنیم، گفت: باید آگاهسازی شود زیرا در حوزه مواد مخدر سن اعتیاد به ۱۳ سال رسیده حتی در برخی از شهرها اوج سن جوانی در بازه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال درگیر اعتیاد هستند.
عاشوری با بیان اینکه نقش دهیاران و بخشداران در آموزش و آگاهسازی اعتیاد بسیار مهم است، تصریح کرد: خیلی از جوانان و خانوادهها بسیاری از انواع مخدرهای جدید را نمیشناسند، لذا باید یک آگاهسازی آموزشی در نواحی روستایی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت مرکز ماده ۱۶ در حال حاضر ۲۵۰ نفر است که باید بیش از پیش تجهیز شود، ادامه داد: باید نظارت بیشتری بر عملکرد پیمانکار صورت گیرد، پیمانکار نباید صرفاً نگاه مالی به چنین پروژهای داشته باشد.
عاشوری اضافه کرد: دستگاهها صرفاً در هفته مبارزه با مواد مخدر به این موضوع نپردازند بلکه همواره در این زمینه روشنگری کنند، هر چقدر در این حوزه بیشتر آگاهسازی کنیم جامعه ایمنتری داریم.
سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به اینکه با تلاش زحمتکشان نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر، میزان کشفیات سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون یک تن و ۲۶۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان، کلانتری و پاسگاههای در سطح شهرستان و محورهای مواصلاتی مرکز استان کشف و در این رابطه ۲۱۳۹ نفر از معتادین، توزیع کنندگان و قاچاقچیان دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدهاند.
عاشوری بیان کرد: با شروع سال تحصیلی بتوانیم با طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) به درستی گامی در راستای آگاهسازی برداریم، هر چقدر جامعه عاری از تنشهای اجتماعی باشد کیفیت زندگی اجتماعی بالاتر میرود.
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