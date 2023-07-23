پرداخت ۲۰۰ هزار تسهیلات مسکن روستایی به متقاضیان

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت با توجه به اینکه افزایش مبلغ تسهیلات نوسازی مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان از آذرماه اجرایی شد، ۲۰۰ هزار متقاضی تا پایان خرداد به بانک‌ها معرفی شدند و وام خود را دریافت کردند.

نیکزاد افزود همه متقاضیانی هم که مشمول دریافت متمم صد میلیون تومانی وام بودند به بانک‌ها معرفی شدند.

به گفته نیکزاد پرداخت وام به متقاضیانی که در سال جدید تشکیل پرونده داده‌اند هنوز آغاز نشده و ۵۰ هزار پرونده آماده معرفی به بانک هاست. رئیس بنیاد مسکن ابراز امیدواری کرد با اقدام سازمان برنامه و بودجه، بزودی پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی سال ۱۴۰۲ آغاز شود.

وی گفت: با توجه به اینکه در برخی استان‌ها فصل سرما زودتر آغاز می‌شود، مردم با هماهنگی بنیاد مسکن، پی کنی واحدها را شروع کرده‌اند تا پرداخت تسهیلات آغاز شود.

نیکزاد افزود: سقف مبلغ وام مسکن روستایی در سال جاری همان ۲۰۰ میلیون تومان است و این مبلغ، امسال افزایش نمی‌یابد.

افزایش مبلغ وام مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۴ آبان ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی مسکن آغاز شد؛ اما پرداخت آن با بیش از یک سال تأخیر، از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد.