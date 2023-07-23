فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه از مهمترین مسیر تردد زوار اربعین است که فراهم ساختن مسیری ایمن برای تردد زائران از مهمترین اولویتهای حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای است.
وی افزود: برای افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اقداماتی همچون آشکارسازی، ایمن سازی نقاط پرتگاهی و رفع نقاط پرحادثه، ارتقای روشنایی، نصب انواع تابلو و علائم ایمنی، نصب و تعمیر حفاظهای ایمنی شامل گاردریل، هندریل و نیوجرسی و ایمن سازی تقاطعهای همسطح در حال اجرا است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی دیگر از مهمترین اقدامات پیش بینی شده برای ایمنی تردد زائران اربعین حسینی (ع) اجرای طرح «پویش همراهان سفر ایمن» است که با توجه به تجربه موفق اجرای این طرح در ایام نوروز و کاهش تصادفات رانندگی، پویش همراهان سفر ایمن در ایام اربعین با ارائه محتوای ویژه برای میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام اجرا خواهد شد.
کرمی از بازدید و بازرسی مستمر از مجتمعهای خدمات رفاهی خبر داد و گفت: مجتمعهای خدمات رفاهی از نظر وضعیت بهداشتی، نظافت محوطه و مناسب سازی فضاهای داخلی به ویژه نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی مورد بازدید و بازرسی قرار میگیرند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل به آنها اخطار کتبی داده میشود.
وی در پایان افزود: زوار اربعین حسینی (ع) همواره برای کسب اطلاعات از آخرین وضعیت راهها میتوانند از طریق سامانههای مختلف ۱۴۱ شامل اپلیکیشن ۱۴۱، سایت مرکز مدیریت راهها، شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ و تلفن پاسخگوی شبانه روزی ۱۴۱ اطلاعات کامل از مسیر مورد نظر را کسب کنند.
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