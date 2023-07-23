آتش کشیدن کتاب و اندیشه، آزادی نیست، عین توحش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الخلیفی مشاور در امور خارجی دولت قطر در سفر به تهران با علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه دیدار و درباره روابط دوجانبه و نیز مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه دو کشور رایزنی و گفتگو کرد.

علی باقری در این دیدار با اشاره به فاجعه اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در چند کشور اروپایی تصریح کرد: قرآن سوزی حد اعلی جسارت به محضر قدسی کتاب آسمانی مسلمانان و به معنای زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و بدیهی دو میلیارد انسان است و تکرار این جنایت در اروپا مصداق بارز و کامل نقض حقوق بشر توسط مدعیان دروغین حقوق بشر است.

معاون سیاسی وزیر خارجه با تاکید بر جایگاه فکر و اندیشه در تعالی و تکامل انسان، تصریح کرد: اندیشه سوزی در اروپا نشانگر انحطاط جایگاه رشد و پیشرفت انسان در میان مدعیان توسعه و پیشرفت جهانی است.

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با اشاره به فاجعه آتش زدن قرآن کریم در چند کشور اروپایی اظهار داشت: به آتش کشیدن قرآن به معنای جشن بازگشت اهریمن جهالت و رجعت دوران تاریک قرون وسطا به این کشورها است.

علی باقری با اشاره به بهانه دولت‌های سوئد و دانمارک مبنی بر پایبندی آن‌ها به آزادی بیان برای توجیه قرآن سوزی در این کشورها گفت: به آتش کشیدن کتاب و فکر و اندیشه، آزادی نیست، بلکه عین توحش است و این دولت‌ها مسؤولیت دارند تا جلوی وحشی‌گری فرهنگی را در کشورهای خود بگیرند و همه دولت‌های مسؤول در جهان به‌ویژه دولت‌های اسلامی وظیفه دارند تا با تجمیع ظرفیت‌ها و هم‌افزایی در قالب فردی و جمعی با توحش فرهنگی مقابله جدی کنند.

محمد الخلیفی نیز با اشاره به روابط همه‌جانبه و رو به پیشرفت تهران و دوحه، استمرار و پیوستگی رایزنی‌های مقام‌های وزارت خارجه دو کشور را نشانه اراده جدی دو طرف برای رفع موانع در مسیر توسعه مناسبات و گشودن دریچه‌های جدید برای همکاری برشمرد و بر عزم کشورش برای ارتقای روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد.

در این دیدار دو دیپلمات ارشد ایرانی و قطری بر نفرت جهان اسلام از جنایت جسارت به ساحت قرآن کریم تاکید کرده و اقدام جمعی کشورهای اسلامی به‌ویژه از طریق سازمان همکاری اسلامی را خواستار شدند.