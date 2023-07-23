حکم قصاص قاتل شهید احترامی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: پس از گذشت حدود ۱۴ ماه از وقوع حادثه قتل شهید ستوان سوم رضا احترامی -مأمور یگان امداد فراجا در بندرعباس-، حکم عامل این جنایت در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان صادر شد.

قهرمانی با بیان اینکه اتهام وارده به محکوم علیه، مباشرت در قتل عمدی شهید رضا احترامی بوده است، عنوان کرد: پس از دستگیری فرد مذکور، ضمن تکمیل تحقیقات و روند مصرّح در قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده وی با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ارسال شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: به محض وصول پرونده از دادسرا با رعایت مواعد قانونی و تشریفات دادرسی، وقت رسیدگی شعبه دادگاه کیفری یک استان هرمزگان در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین شد و جلسات این شعبه با حضور نماینده دادستان، وکلای متهم و اولیای دم برگزار شد و در نهایت با اثبات ارتکاب قتل عمد و درخواست اولیای دم، قاتل به مجازات قصاص نفس محکوم شد.

قهرمانی تصریح کرد: رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر مقابله با جرایم مخل امنیت و حمایت از ضابطان، افرادی که به مأموران انتظامی سوءقصد یا تعرض کنند یا به اماکن و خودروهای فراجا خسارت بزنند، با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.

به گزارش مهر، شهید ستوان سوم رضا احترامی -مأمور یگان امداد شهرستان بندرعباس- در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در راستای مقابله بی‌امان با قاچاقچیان در درگیری با قاچاقچیان سوخت به فیض شهادت نائل شد و به همرزمان شهیدش پیوست.